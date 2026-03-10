Goal.com
En directo
+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
FBL-ESP-LIGA-ATLETICO MADRID-REAL SOCIEDADAFP

Traducido por

Champions League, octavos de final de ida: Atlético de Madrid-Tottenham EN VIVO

En el Wanda Metropolitano se juega el partido de ida de los octavos de final de la Champions League entre los Colchoneros de Simeone y los Spurs de Tudor.

En una temporada muy complicada desde el punto de vista del campeonato, el Tottenham continúa su andadura en la Champions League: en octavos de final se enfrentará al Atlético de Madrid de Cholo Simeone, que esta noche jugará en casa el partido de ida, programado en el Wanda Metropolitano a las 21:00 horas. Los colchoneros vienen de ganar en Liga contra la Real Sociedad y son terceros en la clasificación, por detrás del Barcelona y el Real Madrid. El Tottenham, que desde hace aproximadamente un mes tiene a Igor Tudor en el banquillo, con tres partidos y tres derrotas, se encuentra en una situación difícil en la Premier League, donde lucha por no descender.

  • TABLA DE RESULTADOS

    Atlético Madrid-Tottenham 0-0

    ATLÉTICO DE MADRID (4-4-2): Oblak; Pubill, Hancko, Le Normand, Ruggeri; Simeone, M. Llorente, Cardoso, Lookman; Álvarez, Lookman. Entrenador: Simeone. 

    TOTTENHAM (3-4-3): Kinsky; Romero, Danso, van de Ven; Porro, Sarr, Gray, Spence; Kolo Muani, Richarlison, Tel. Entrenador: Tudor.

    ÁRBITRO: Gozubuyuk.

    AMONESTADOS: -

    EXPULSADOS: - 

    • Anuncios

  • EL PARTIDO

Liga de Campeones
Atlético Madrid crest
Atlético Madrid
ATM
Tottenham crest
Tottenham
TOT
0