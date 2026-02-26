GOAL
Chad Johnson y Raheem Taylor-Parkes lanzarán «The Late Run with Ochocinco» de GOAL el 26 de febrero
El amor de Johnson por el fútbol
El amor de Johnson por el fútbol comenzó cuando era niño en Miami. Bastó con ver una vez a Diego Maradona en su mejor momento para que la futura estrella del fútbol se enganchara, y desde entonces ha vivido una increíble trayectoria futbolística, tanto como aficionado como, en última instancia, como jugador.
El exreceptor abierto de la NFL es uno de los jugadores de fútbol americano más populares de la historia, tras labrarse una carrera legendaria principalmente como jugador de los Cincinnati Bengals y protagonizar la NFL durante 11 temporadas. Sin embargo, nunca se alejó demasiado del fútbol. En 2011, durante el cierre patronal de la NFL, realizó una prueba de cuatro días con el Sporting Kansas City y, en 2018 y 2019, jugó en la NPSL con el club de su ciudad natal, el Boca Raton FC. Desde entonces, ha trabajado como analista para Fox en la Copa del Mundo de 2022, al tiempo que ha jugado en The Soccer Tournament, donde volverá a participar este verano con el Villarreal.
Con la Copa del Mundo de 2026 a la vuelta de la esquina, Johnson cree que el fútbol estadounidense está entrando en un momento decisivo.
«El fútbol fue mi primer amor», afirma Johnson. «Durante la temporada baja de la NFL, cruzaba el charco para ver jugar a futbolistas como [Cristiano] Ronaldo y [Lionel] Messi. Lo que estamos viendo ahora en Estados Unidos es una tormenta perfecta que ayudará a consolidar la afición al fútbol en este país. Jugué en la Super Bowl XLVI, pero lo que vendrá en junio y julio será como 100 Super Bowls, y llevará a este fanatismo aún más lejos.
Estoy deseando ver qué opinan los aficionados del programa y compartir mi amor por el fútbol y el de nuestros invitados, y poder hacerlo con un socio como GOAL».
El nuevo espectáculo
El programa, que será copresentado por Raheem Taylor-Parkes, de FootballCo, ofrecerá una inmersión profunda en el aspecto cultural del fútbol a través de conversaciones con algunas de las mayores estrellas y superfans de este deporte. Johnson y Taylor-Parkes no se centrarán en las tácticas ni en los resultados, sino en los sentimientos y las emociones que definen el amor de la gente por el fútbol.
Jason Wagenheim, director ejecutivo de Footballco, ha declarado: «Lo que diferencia a The Late Run es que no intentamos imitar a los medios de comunicación tradicionales dedicados al fútbol. Chad aporta una perspectiva totalmente única y las conversaciones van mucho más allá de las tácticas, abarcando la música, el entretenimiento y la cultura global. En Estados Unidos, la afición al fútbol está tan marcada por la cultura como por lo que ocurre en el campo, y este programa refleja esa realidad. Tanto si eres un aficionado de toda la vida como si eres nuevo en este deporte, The Late Run te ofrece una perspectiva que no encontrarás en ningún otro sitio».
La lista de invitados
The Late Run ya ha reunido a algunos de los nombres más importantes del deporte y la cultura para la primera temporada del programa. La serie comenzará con una conversación con uno de los comediantes más famosos del mundo, Kreischer, pero contará con la participación de invitados con todo tipo de perspectivas sobre el fútbol.
Entre ellos se encontrarán exjugadores como Ferdinand y Piqué, así como jugadores actuales como la estrella de la selección femenina de Estados Unidos, Midge Purce. The Late Run también contará con algunos de los mayores aficionados al fútbol, entre ellos las estrellas del fútbol americano Cliff Avril y Cam Little.
¿Qué viene después?
La serie se emitirá en YouTube y se publicará en varias plataformas de podcasts. No te pierdas los clips del programa en las redes sociales de GOAL, incluidas las nuevas cuentas dedicadas al contenido de Late Run.
The Late Run with Ochocinco se estrena el 26 de febrero. Podrás ver los episodios semanales en YouTube: @thelaterunshow, o en los podcasts de Apple y Spotify.
