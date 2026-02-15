Cesc Fábregas le dice a Álvaro Morata que «cambie de profesión» tras la expulsión del jugador del Chelsea por el Como

Morata entró en juego con el Como, equipo al que está cedido por el AC Milan, en el minuto 57, con su equipo perdiendo por 2-0 en el encuentro de la Serie A disputado en el Stadio Giuseppe Sinigaglia. Con el Como buscando una plaza europea y la Fiorentina luchando por evitar el descenso, el equipo local recortó distancias en el minuto 77 gracias a un gol en propia puerta de Fabiano Parisi, antes de que Morata se volviera loco y decidiera el resultado.

El jugador de 33 años se ganó su primera tarjeta amarilla del partido en el minuto 88, antes de ir más allá solo 60 segundos después, empujando con la cabeza a Luca Ranieri fuera del balón y enviando al jugador estrella de la Fiorentina al suelo. Morata se ganó una segunda tarjeta amarilla y la expulsión a pocos minutos del final del partido.

Fábregas, comprensiblemente, estaba furioso con su antiguo compañero en el Chelsea, Morata, al final del partido y cuestionó la expulsión sin sentido del jugador en la costosa derrota de su equipo.