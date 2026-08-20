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Cavan Sullivan and Robert Lewandowski MLS RoundupGOAL
Thomas Hindle

Traducido por

Cavan Sullivan ve la roja, Robert Lewandowski ejerce de héroe y un error garrafal del portero empaña el debut de Alexis Sanchez con Montreal

FEATURES
C. Sullivan
R. Lewandowski
Analysis
Philadelphia Union
Inter Miami CF
Major League Soccer
Orlando City
Chicago Fire FC
Alexis Sánchez

El joven de Union vio una absurda roja, pero su acción no fue el único incidente ligeramente extraño en la jornada intersemanal de la Major League Soccer

Oh, Cavan, ¿qué has hecho?

El adolescente estadounidense disputó el miércoles por la noche su segundo duelo contra Lionel Messi, con el Philadelphia Union midiéndose al Inter Miami. Todos los argumentos estaban ahí. Sullivan está jugando con mucha personalidad. El Union está en plena racha. Messi está de bajón. Miami está muy lejos de su mejor nivel y es claramente batible. De algún modo, el empate 2-2 pareció justo. Pero no estuvo exento de drama. Hubo dos tarjetas rojas y un incidente lejos del balón en el que Messi llegó a darle una especie de bofetada a Quinn Sullivan, una acción que podría acarrearle una multa.

Fue la dosis justa de caos. Y hubo muchas más cosas destacadas que ver el miércoles por la noche. Robert Lewandowski ejerció de héroe para el Chicago Fire. Jack Harrison siguió demostrando por qué es un fichaje de Jugador Franquicia inmensamente efectivo para New England. Y luego está esa victoria inesperada de Colorado Rapids que podría poner a un entrenador en peligro.

GOAL repasa todas las historias más destacadas de la jornada del miércoles por la noche en la MLS...

  • Sullivan ve la roja, pero ¿es eso algo bueno?

    Con Inter Miami y Philadelphia Union empatados 2-2 en los últimos minutos de un partido tenso el miércoles por la noche, Quinn Sullivan se tomó mal una acción de Ian Fray, del Miami. El defensa pasó por encima de él, al estilo Alan Iverson, después de que hubiera contacto en el área. La verdad es que todo fue un poco teatral y absurdo. Pero Sullivan se levantó de un salto y le empujó. Un par más también se metieron.

    Y entonces apareció Cavan, irrumpiendo en la pelea. Él y Yannick Bright se enzarzaron, con la clásica secuencia de bofetada/empujón/puñetazo del fútbol. Ambos vieron la tarjeta roja. El partido terminó 2-2. Aquí hay dos posturas. La primera es que Cavan es un "héroe" por meterse y dar la cara por su hermano, que probablemente podría haber manejado la situación solo. La segunda es que Cavan es un niño caprichoso que no necesita involucrarse en una pelea que no tenía nada que ver con él. Es debatible. Pero Cavan se perderá al menos un partido.

    • Anuncios
  • Robert LewandowskiGetty

    Lewandowski salva a Chicago

    Resulta que este tipo es bastante bueno jugando al fútbol, ¿eh? Los números goleadores de Lewandowski no han sido descomunales: lleva tres en cinco partidos de la MLS. Eso queda muy lejos de las estadísticas de videojuego que firmaba en sus mejores años en el Bayern de Múnich. Aun así, su producción ha sido sólida y, además, sus goles han llegado en momentos clave.

    Así ocurrió el miércoles por la noche, cuando el Chicago de Lewandowski se midió al Orlando City de Antoine Griezmann. Lewandowski provocó un penalti y lo transformó en el minuto 68. El Fire aguantó su ventaja de 2-1. Ya son cinco victorias seguidas para el renovado Chicago de Gregg Berhalter.

    En el otro lado, Griezmann debe de estar un poco molesto. Llevó la manija del juego, dominó el partido, dio una asistencia y creó cinco ocasiones para sus compañeros, solo para ver cómo no las convertían. Esto no es el Atlético de Madrid, amigo.

  • Colorado RapidsGetty

    Colorado logra una gran victoria, pero el calvario de LAFC continúa

    Colorado Rapids es un equipo difícil de descifrar.

    Eso sí, se mueve con soltura en el mercado de fichajes y recientemente convirtió una adquisición de 1 millón de dólares en un defensa de 20 millones de dólares que jugará en la Premier League siendo adolescente. Su capacidad para dar oportunidades a los jóvenes y desarrollar talento no se puede cuestionar. Sin embargo, el éxito tangible ha sido difícil de conseguir. El nuevo entrenador Matt Wells ha hecho de ellos un equipo más enérgico y con una presión alta más marcada (es sexto en la MLS en recuperaciones de balón en el último tercio). Pero la calidad ofensiva, la parte en la que el balón entra en la portería, no está tan clara (solo tres equipos de la MLS promedian menos disparos a puerta por partido).

    Dicho todo esto, anoche logró una victoria realmente convincente ante un LAFC en apuros. Los Rapids tuvieron algo de fortuna gracias a un gol en propia puerta de Jeremy Ebobisse en la primera parte, pero después controlaron el partido y fueron justos merecedores del triunfo. Eso les mantiene muy metidos en la pelea por los playoffs.

    Para LAFC, esto no hará más que aumentar la presión sobre el entrenador Marc Dos Santos. Puede que todavía gane la Conferencia Oeste, pero el estilo de juego y la falta de producción de Son Heung-Min, que no fue titular el miércoles por la noche, han provocado el enfado de la afición.

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  • Jack Harrison Getty

    La exitosa vuelta a casa de Jack Harrison continúa

    Es un caso curioso el de Harrison, el chico inglés que se curtió en Estados Unidos. La trayectoria de Harrison en la Premier League fue un tanto irregular, aunque sí incluyó una etapa exitosa en el Leeds entre 2021 y 2023. Eso, sin embargo, fue hace muchísimo tiempo, y parece lógico que, con 29 años, haya vuelto a la liga en la que se labró un nombre.

    Y resulta que también sabe jugar. Harrison ha sido titular en dos partidos con los Revs en su regreso a la MLS. En ese periodo, ha firmado tres asistencias. Dos llegaron anoche en la goleada por 3-0 sobre un D.C. United que venía en alza. Si nos ponemos quisquillosos, la primera fue técnicamente una asistencia secundaria, en la que su precioso balón con rosca al segundo palo fue prolongado para Alhassan Yusuf. La segunda fue el tipo de centro que no se puede defender: un envío tenso que cruzó toda el área pequeña. Básicamente, Yusuf solo tuvo que dejar que el balón le golpeara y entrara mansamente.

    En líneas más generales, eso sí, los Revs son divertidísimos de ver. Esa ha sido la tendencia con Marko Mitrovic, que ha cogido un puñado de piezas muy interesantes, en especial Carles Gil y Peyton Miller, y ha conseguido que funcionen juntas de forma realmente eficaz. Harrison es simplemente otra arma más en un arsenal de mucho nivel.

  • ¿El peor error de portería que verás?

    Para terminar: esto, de Thomas Gillier, del Montreal.

    El error amenazó con eclipsar el debut de Alexis Sánchez en la MLS, con el jugador de 37 años entrando en el minuto 79. Tuvo poco tiempo para generar impacto en ataque, pero ayudó al Montreal a cerrar una victoria por 2-1 que puso fin a una racha de ocho partidos sin ganar.