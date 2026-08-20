Oh, Cavan, ¿qué has hecho?

El adolescente estadounidense disputó el miércoles por la noche su segundo duelo contra Lionel Messi, con el Philadelphia Union midiéndose al Inter Miami. Todos los argumentos estaban ahí. Sullivan está jugando con mucha personalidad. El Union está en plena racha. Messi está de bajón. Miami está muy lejos de su mejor nivel y es claramente batible. De algún modo, el empate 2-2 pareció justo. Pero no estuvo exento de drama. Hubo dos tarjetas rojas y un incidente lejos del balón en el que Messi llegó a darle una especie de bofetada a Quinn Sullivan, una acción que podría acarrearle una multa.

Fue la dosis justa de caos. Y hubo muchas más cosas destacadas que ver el miércoles por la noche. Robert Lewandowski ejerció de héroe para el Chicago Fire. Jack Harrison siguió demostrando por qué es un fichaje de Jugador Franquicia inmensamente efectivo para New England. Y luego está esa victoria inesperada de Colorado Rapids que podría poner a un entrenador en peligro.

GOAL repasa todas las historias más destacadas de la jornada del miércoles por la noche en la MLS...