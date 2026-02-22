¿Casemiro se convertirá en la nueva mano derecha de Lionel Messi? El Inter Miami apunta al centrocampista saliente del Manchester United como sustituto de Sergio Busquets

Según The Sun, Casemiro está despertando el interés del Inter Miami y de clubes brasileños. El jugador ha confirmado que dejará Old Trafford al final de la temporada, y Miami está sopesando ficharlo como agente libre. Busquets anunció su retirada el año pasado y el club de la MLS, propiedad de David Beckham, ha identificado al internacional brasileño como un posible sustituto.

El Sao Paulo, el club de la infancia del centrocampista defensivo, también está interesado en Casemiro y está dispuesto a ofrecerle un contrato de dos años, mientras que también se dice que hay admiración por parte de Arabia Saudí. El Al-Nassr, donde juega Cristiano Ronaldo, se considera una opción potencial, y tendrá un número limitado de pretendientes, dado su enorme salario de 375 000 libras semanales.