Getty Images Sport
Traducido por
Carlo Ancelotti no tiene previsto convocar a Neymar para los amistosos de marzo con la selección brasileña
El plan de marzo para la Seleção
Según ESPN, la temprana eliminación del campeonato estatal no ha alejado técnicamente a Neymar de la plantilla, pero se hace eco de una decisión ya existente. La realidad es que la antigua superestrella del Barcelona y del PSG nunca formó parte del plan inicial para los próximos amistosos de alto nivel. Ancelotti se centra en un proceso de reconstrucción específico que da prioridad a la preparación física sobre la reputación, especialmente ahora que la Copa del Mundo de 2026 se avecina en el horizonte.
Brasil tiene previsto viajar a Estados Unidos para disputar dos importantes partidos contra Francia y Croacia en marzo. Estos encuentros, que se celebrarán en Boston y Orlando, se consideran el último laboratorio para Ancelotti antes de que tenga que comprometerse con su lista para el torneo. Sin embargo, el técnico italiano ha decidido que Neymar no formará parte de esta ventana específica, prefiriendo dejar que el delantero encuentre su ritmo a nivel de club tras recuperarse de una larga lesión.
Todo el mundo en la CBF está siguiendo de cerca la situación de Neymar y su evolución en el campo, pero el plan nunca fue contar con él en los últimos compromisos antes de la convocatoria definitiva. La expectativa era que el delantero regresara gradualmente en febrero, recuperara el ritmo tras la lesión y evolucionara en el Santos antes de volver a ser tenido en cuenta por la selección nacional. Para Ancelotti, la prioridad sigue siendo ver cómo encajan los demás componentes de la plantilla sin el tradicional referente del ataque.
- AFP
Ancelotti mantiene una actitud cautelosa
A diferencia de algunos de sus predecesores, Ancelotti no parece mostrar signos de desesperación con respecto a la disponibilidad del jugador de 34 años. El técnico italiano ha mantenido una postura transparente sobre lo que se requiere para volver a vestir la camiseta amarilla, insistiendo en una condición física de élite. Según las evaluaciones del cuerpo técnico de Ancelotti, no es necesario ver cómo encajaría Neymar en el grupo de la selección nacional. Eso no se discute. El plan sigue siendo el mismo que antes: evaluar, en mayo, si la estrella está en condiciones físicas para competir en el Mundial de la forma que Brasil necesita.
Ancelotti ha mantenido siempre la puerta abierta para el jugador del Santos, pero solo con la condición de que pueda cumplir con lo que se espera físicamente de un jugador internacional moderno. Todo dependerá de la evolución hasta los días previos a la convocatoria definitiva. Si Neymar está bien física y técnicamente, será tenido en cuenta. De lo contrario, perderá la oportunidad de competir en el cuarto Mundial de su carrera, tras sus participaciones en 2014, 2018 y 2022.
Cambiar el enfoque hacia las brechas tácticas
Mientras que el público brasileño sigue obsesionado con el legendario delantero, el cuerpo técnico trabaja discretamente en cuestiones más urgentes relacionadas con la plantilla. Todavía hay grandes interrogantes en torno a la profundidad del equipo, especialmente en los sectores defensivos. A pesar del clamor por la estrella, el enfoque momentáneo de la comisión es buscar soluciones para las posiciones que aún están abiertas en la plantilla: los dos laterales, los suplentes de Marquinhos y Gabriel Magalhaes en la defensa central, el sustituto de Bruno Guimaraes y también la definición de los delanteros.
- Getty Images Sport
Marcha por la evaluación, mayo por Neymar
La ventana de marzo está diseñada específicamente para dar respuesta a estos rompecabezas tácticos, más que para servir como regreso a casa del icono nacional. Para resolver estas dudas, Ancelotti y compañía aprovecharán los amistosos del 26 y el 31 de marzo. El cuerpo técnico cree que ya sabe lo que Neymar puede aportar y, por lo tanto, considera que es mejor aprovechar este tiempo para evaluar a los jugadores secundarios de la plantilla. En cuanto a la inclusión de la superestrella en los planes de verano, la decisión final se ha pospuesto hasta mayo.
Anuncios