Carlo Ancelotti negocia su futuro al frente de Brasil de cara al Mundial 2026

Brasil y Carlo Ancelotti han iniciado conversaciones para extender el contrato del técnico más allá del Mundial 2026, según informa The Athletic. La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) busca asegurar al italiano hasta 2030, con la intención de construir un proyecto a largo plazo en lugar de limitar su gestión a un solo ciclo mundialista.

Ancelotti fue nombrado seleccionador en mayo con un contrato inicial de un año, vigente hasta el final del Mundial. Su llegada representó un cambio histórico, convirtiéndose en el primer entrenador extranjero en dirigir a la Seleção tras su salida del Real Madrid al término de la temporada 2024-25.

Desde su llegada, Ancelotti ha dirigido la recta final de las eliminatorias mundialistas y varios amistosos internacionales. A pesar de resultados mixtos, Brasil aseguró su clasificación para el Mundial, manteniendo su récord de participación continua y reforzando la confianza de la CBF en el liderazgo del experimentado técnico.