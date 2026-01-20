"¡Caramba!" - Paul Pogba deslumbra en el Mónaco y recibe respaldo para volver a su mejor nivel

El mediocampista francés, que intenta reconstruir su carrera tras una prolongada sanción seguida de problemas físicos que lo mantuvieron fuera de las canchas durante casi dos años, ha disputado apenas 30 minutos en tres apariciones desde su llegada al Mónaco, con su debut en noviembre. Sin embargo, según su compañero Caio Henrique, el jugador de 32 años sigue siendo capaz de producir destellos de magia que dejan a sus colegas observando con asombro.

En declaraciones a The Athletic, el defensor brasileño ofreció una mirada reveladora a lo que supone convivir a diario con el exreferente de Juventus y Manchester United. Aunque los aficionados aún no han visto la mejor versión de Paul Pogba en los partidos de la Ligue 1, dentro del centro de entrenamiento del club ya se aprecian chispazos del talento que alguna vez lo convirtió en el futbolista más caro del mundo.

“Cuando lo vemos entrenar y hacer todo lo que hace, nos miramos y pensamos: ‘¡Vaya!’”, confesó Caio Henrique. El lateral subrayó que el plantel está “ansioso por que vuelva y nos ayude”, insinuando que, una vez que su condición física esté a la altura de su calidad técnica, el Mónaco podría contar con un arma de peso para lo que resta de la temporada.