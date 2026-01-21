+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
Mark Doyle

Campeón o no, Arne Slot será despedido si el Liverpool no mejora RÁPIDO tras perder a los aficionados de los Reds

Los abucheos que se escucharon al final del partido en Anfield el sábado fueron tanto fuertes como claros, aunque no para Arne Slot. "En mi cabeza", dijo el entrenador del Liverpool, "no fue un abucheo". Y quizás tenga razón. ¿Quizás los aficionados visitantes estaban diciendo '¡Burnley'?! Por supuesto, este no es momento para referencias torpes o bromas tontas. La situación en Liverpool es innegablemente absurda (¿alguna vez una racha de 12 partidos sin perder ha sido tan mal recibida?), pero no es un asunto de risa para los seguidores.

Entrar en Anfield es difícil estos días, pero ver al equipo de Slot luchar para descomponer bloques bajos está resultando aún más difícil y, como subrayaron los abucheos, una parte significativa de la multitud ya no está dispuesta a permanecer en silencio.

Quieren despertar a los Reds de su letargo porque el equipo que ganó el título el año pasado está caminando sonámbulo hacia una campaña sin trofeos, y si Slot no hace algo al respecto pronto, los abucheos eventualmente darán paso a llamadas para un cambio de entrenador.

    'Algo está completamente mal'

    En justicia a Slot, al menos reconoció la frustración de los aficionados locales ante el empate 1-1 con el Burnley, e insistió en que era un sentimiento compartido no solo por él, sino por todos sus jugadores.

    "Tenemos que darles crédito [por] cómo defendieron," el holandés dijo a los periodistas en su conferencia de prensa posterior al partido. "Sacaron balones de la línea e hicieron todas las cosas que quieres ver si eres un entrenador de Burnley. Sus jugadores intentaron hacer todo para evitar que anotáramos. Pero si nosotros, como Liverpool, ya no estamos decepcionados por tener un empate en casa contra el Burnley, entonces algo está completamente mal."

    Sin embargo, eso ha sido obvio desde hace algún tiempo.

    'El aburrimiento se ha infiltrado'

    Liverpool tiene suerte de estar en cuarto lugar en la Premier League, dado que han ganado solo cinco de sus últimos 17 partidos. Es una racha de resultados pésima que ha llevado a comparaciones con el infame mandato de Roy Hodgson como entrenador, y no solo por la patética cosecha de puntos (21 de un posible 51).

    También hay similitudes innegables en el estilo de juego denso, lo cual está poniendo seriamente a prueba la paciencia de los aficionados.

    Como escribió el exmediocampista Jan Molby en su última columna, "Sigo haciéndome la misma pregunta cada semana. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué se está construyendo aquí? Parte de esto es, sin duda, la resaca de los años de [Jurgen] Klopp. Durante casi una década, la intensidad y el caos eran nuestra identidad. Incluso en los días malos, éramos emocionantes. 

    "Ahora, el aburrimiento ha aparecido y nunca pensé que diría eso al ver al Liverpool. Me he encontrado desconectándome durante los partidos, y eso ya dice mucho."

    Wirtz demostrando su valía

    Hubo al menos algunas fuentes de emoción el sábado. Florian Wirtz, por ejemplo, fue una vez más un placer de ver y ahora se burla de aquellos que fueron rápidos en descartarlo tras un comienzo lento en su carrera en Anfield. El gol con el que rompió el empate fue una ilustración enfática de su creciente autoconfianza. 

    Hubo momentos durante esos primeros meses difíciles en los que Wirtz parecía casi reacio a disparar. Sin embargo, ahora tiene cuatro goles en sus últimos seis partidos en todas las competiciones, y su creciente influencia en el juego ofensivo del Liverpool se destacó aún más por el hecho de que ningún jugador realizó más pases al último tercio (60) contra el Burnley. También fue una verdadera lástima que Cody Gakpo no lograra convertir después de una exhibición emocionante de la conciencia y los pies rápidos de Wirtz en un área de penalti abarrotada.

    "Las conexiones con los compañeros de equipo son realmente buenas ahora, nos entendemos mejor en el campo," dijo el internacional alemán. "Me da más confianza y hace que jugar sea más divertido. Me siento bien en el campo." Y eso es evidente no solo en sus actuaciones, sino también en su comportamiento general. Parece que finalmente se ha aliviado el peso de la tarifa de transferencia.

    Laterales encontrando su lugar.

    Los compañeros de fichajes de verano de Wirtz, Milos Kerkez y Jeremie Frimpong, también mostraron simultáneamente por probablemente la primera vez esta temporada el tipo de daño que pueden hacer cuando son seleccionados en cualquiera de los lados de la defensa.

    Los dos laterales muy ofensivos crearon la asombrosa cantidad de 10 oportunidades entre ellos, y fue particularmente alentador ver a Kerkez, tan criticado, finalmente comenzando a mostrar el tipo de dinamismo que convenció al Liverpool para ficharlo desde Bournemouth el verano pasado. Neutralizar a Bukayo Saka durante el empate 0-0 de la semana pasada en el Arsenal, como era de esperar, ha hecho maravillas para su moral.

    Sin embargo, aunque ciertamente algunos individuos están mejorando, el equipo de Slot definitivamente no lo está.

    Ciclo vicioso de inseguridad

    Slot argumentó después del cuarto empate consecutivo del Liverpool en la Premier League que los resultados recientes no reflejan "el desarrollo del equipo". Pero no se puede engañar a los aficionados.

    Hubo una aceptación de que Slot necesitaba reforzar la defensa, especialmente fuera de casa, después de nueve derrotas en 12 partidos en todas las competiciones entre el 27 de septiembre y el 26 de noviembre. Sin embargo, el Liverpool ha dejado escapar puntos en Anfield contra cada uno de los equipos recién ascendidos de la Premier League en las últimas seis semanas, mientras al mismo tiempo solo logró superar por poco a los colistas Wolves.

    En ese sentido, no hubo nada remotamente sorprendente en que los Reds permitieran a Burnley lograr un empate en Anfield el sábado. Fue tan predecible como los patrones de juego del Liverpool, o Gakpo cortando hacia adentro para disparar con su pie derecho.

    También hubo un aire de inevitabilidad en el gol del empate de Burnley, porque cuanto más duran los partidos del Liverpool, más nerviosos se ponen los jugadores y, en consecuencia, los aficionados, creando así este círculo vicioso de inseguridad. El resultado neto es que los partidos ya no se disfrutan, sino que se soportan, y no se permitirá que eso dure demasiado tiempo.

    El equilibrio aún no es correcto.

    Fuera del siempre tóxico mundo de las redes sociales, no encontrarás a ningún aficionado del Liverpool que realmente quiera ver a Slot despedido. Todavía quieren verlo triunfar, ya que hay un verdadero cariño por el holandés que está ligado no solo al triunfo del título de la temporada pasada, sino también a la manera digna en la que manejó un verano verdaderamente traumático para el club.

    También hay un reconocimiento de que ha sido tratado injustamente. Slot, recuerden, es muy deliberadamente titulado como 'entrenador jefe' de Liverpool, no como su 'manager', lo que significa que no es responsable de que su plantilla esté sorprendentemente corta de centrales. Sin embargo, aunque el equipo de transferencias del Liverpool pudo haber priorizado mal el verano pasado, el equipo parece mucho menos que la suma de sus partes, y eso recae en Slot.

    En ningún momento de esta temporada parece haber encontrado el equilibrio adecuado para su equipo. Al inicio de la campaña, estuvieron involucrados en demasiados encuentros caóticos. Ahora, los aficionados están siendo sometidos a empates aburridos cada semana, y lo preocupante es que Slot no parece estar más cerca de recuperar su fórmula ganadora. En esta etapa, realmente no tiene más remedio que poner a Mohamed Salah directamente en el once titular para el choque de la Liga de Campeones del miércoles contra el Marsella. 

    La relación entre ambos puede estar aún tensa, pero, en este momento, Slot necesita a Salah más de lo que Salah necesita a Slot, porque el Liverpool simplemente no tiene suficientes goleadores en su equipo como para dejar a su jugador más prolífico en el banquillo. La inclusión de Salah puede crear problemas desde una perspectiva de presión, pero depende de Slot resolverlos para salvar tanto la temporada del Liverpool como su trabajo.

    Todavía tiene algo de crédito en el banco, por supuesto, pero se está agotando rápidamente, porque los fanáticos no solo están frustrados, están perdiendo la fe. Necesitan algo a lo que aferrarse, y si no es una buena carrera en las copas, necesita ser evidencia concreta de que la próxima temporada será mejor.

    En ese contexto, la situación en Anfield ya no se trata únicamente de resultados. A menos que las actuaciones también mejoren, los abucheos se volverán tan fuertes que ni Slot ni sus empleadores podrán ignorarlos. 

