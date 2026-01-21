Hubo al menos algunas fuentes de emoción el sábado. Florian Wirtz, por ejemplo, fue una vez más un placer de ver y ahora se burla de aquellos que fueron rápidos en descartarlo tras un comienzo lento en su carrera en Anfield. El gol con el que rompió el empate fue una ilustración enfática de su creciente autoconfianza.

Hubo momentos durante esos primeros meses difíciles en los que Wirtz parecía casi reacio a disparar. Sin embargo, ahora tiene cuatro goles en sus últimos seis partidos en todas las competiciones, y su creciente influencia en el juego ofensivo del Liverpool se destacó aún más por el hecho de que ningún jugador realizó más pases al último tercio (60) contra el Burnley. También fue una verdadera lástima que Cody Gakpo no lograra convertir después de una exhibición emocionante de la conciencia y los pies rápidos de Wirtz en un área de penalti abarrotada.

"Las conexiones con los compañeros de equipo son realmente buenas ahora, nos entendemos mejor en el campo," dijo el internacional alemán. "Me da más confianza y hace que jugar sea más divertido. Me siento bien en el campo." Y eso es evidente no solo en sus actuaciones, sino también en su comportamiento general. Parece que finalmente se ha aliviado el peso de la tarifa de transferencia.