El campeón del Mundial 2026 recibirá un premio récord de 50 millones de dólares

Los 48 equipos clasificados para la Copa Mundial 2026 compartirán un total de 655 millones de dólares en premios, un aumento del 50 % respecto al torneo de 2022. Los campeones se llevarán 50 millones de dólares, la cifra más alta jamás otorgada a un ganador del Mundial, destacando el compromiso de la FIFA por recompensar la excelencia en el escenario más grande del fútbol.

Los subcampeones recibirán 33 millones de dólares, mientras que los equipos que terminen en tercer y cuarto lugar percibirán 29 millones y 27 millones de dólares, respectivamente. Los equipos clasificados entre el quinto y octavo lugar recibirán 19 millones de dólares cada uno, reflejando la competitividad del torneo ampliado.