Thomas Hindle

Calificaciones de jugadores del Real Madrid vs Rayo Vallecano: ¡De cero a héroe! Penalti de Kylian Mbappé en el último suspiro compensa un error espantoso, pero la lesión de Jude Bellingham empaña la dramática victoria

Un penalti tardío y bastante afortunado de Kylian Mbappé rescató al Real Madrid cuando superaron al Rayo Vallecano, 2-1, el domingo. Los Blancos jugaron mal durante gran parte del partido, pero un tiro desde el punto de penalti en el tiempo de descuento de la segunda mitad, convertido por Mbappé, les dio una victoria estrecha para mantenerse a un punto de los líderes de la Liga, el Barcelona. Vinicius Jr también anotó en lo que fue una victoria poco convincente en el Bernabéu.

El Real Madrid comenzó mal y podría haber ido perdiendo 1-0 dentro de los primeros cinco minutos cuando Ilias Akhomach disparó desviado con mucho espacio en el área. Luego, las cosas empeoraron para los anfitriones cuando sufrieron un revés por lesión, con Jude Bellingham sufriendo una lesión en el tendón de la corva que lo obligó a salir en el minuto 10. 

Vinicius finalmente abrió el marcador con una jugada encantadora, ya que se creó espacio al borde del área antes de curvar un disparo hacia la esquina superior derecha. Hubo más oportunidades para el equipo de Álvaro Arbeloa para duplicar su ventaja, cuando Brahim Diaz disparó desviado mientras que un pase hacia atrás de Mbappe quedó corto para el destinatario previsto.

Vallecono aprovechó la falta de puntería de sus anfitriones al inicio del segundo tiempo cuando Jorge de Frutos consiguió el empate, colándose delante de Aurelien Tchouameni para finalizar debajo de Thibaut Courtois. También parecían seguros de añadir un segundo gol cuando Andrei Ratiu se lanzó hacia la portería, pero Courtois salió de su línea para negarle el gol.

Mbappe debería haber vuelto a darle la ventaja a Madrid cuando esquivó al portero a mitad del segundo período, pero su tiro rebotó en el travesaño y salió. Eduardo Camavinga también estuvo cerca cuando cabeceó un balón que golpeó el exterior del poste. 

Al final, Madrid fue afortunado ya que, después de que Pathe Ciss fuera expulsado, se añadieron nueve minutos de tiempo de descuento, y un desafortunado desafío en el área por parte de Nobel Mendy otorgó a los anfitriones un penalti en el minuto 98 que Mbappé, como era de esperar, convirtió. 

GOAL califica a los jugadores de Madrid desde el Bernabéu...

  • Dean Huijsen Real Madrid 2025Getty

    Portero y Defensa

    Thibaut Courtois (6/10):

    Llamado a realizar un par de paradas limpias en la primera mitad. Produjo una parada magnífica en un mano a mano. No pudo hacer nada con el gol. 

    Federico Valverde (7/10):

    Un desempeño mucho mejor como lateral derecho después de uno difícil a mitad de semana. Un arranque de velocidad detuvo un gol seguro en la primera mitad. 

    Raúl Asencio (6/10):

    Unos sólidos 45 minutos antes de ser reemplazado en el descanso. 

    Dean Huijsen (6/10):

    Perdió el balón un par de veces. Ganó sus cabezazos y fue bueno en los uno contra uno. 

    Eduardo Camavinga (7/10):

    Una actuación sólida como lateral izquierdo, ofreciendo un contraste claro con una desastrosa contra el Benfica. Estrelló un cabezazo en el poste al final. 

  • Arda Guler Real Madrid 2026Getty

    Mediocampo

    Aurelien Tchouameni (6/10):

    Mixto. Confiable en el centro del campo en la primera mitad, pero más inestable en la defensa, y permitió que De Frutos se colara frente a él para el empate del Vallecano. 

    Arda Güler (7/10):

    Ingenioso en el centro y en espacios más amplios. Uno o dos de sus centros debieron haber sido rematados. 

    Jude Bellingham (N/A):

    Jugó 10 minutos antes de ser obligado a salir por una lesión en los isquiotibiales. 

  • Vinicius Jr Real Madrid 2026Getty

    Ataque

    Franco Mastantuono (5/10):

    No fue su mejor momento. Lleno de energía, pero no hizo mucho con el balón. 

    Kylian Mbappé (6/10):

    Muy tranquilo según sus elevados estándares habituales. Tuvo mucha posesión de balón, pero notablemente ineficaz cuando lo tuvo. Disparó uno al poste pero anotó el penalti ganador. 

    Vinicius Jr (7/10):

    Anotó un gol audaz, su primero en La Liga desde octubre. Enfrentó a su marcador una y otra vez, sin éxito. 

  • Alvaro Arbeloa Real MadridGetty

    Suplentes y Entrenador

    Brahim Díaz (6/10):

    Giró y giró. Crucial en la preparación del gol de Vinicius. Debería haber disparado una o dos veces cuando estaba bien posicionado. 

    Dani Ceballos (6/10):

    Una actuación bastante mixta desde el banquillo. Apenas tocó el balón al principio, recibió una tarjeta tonta. Más involucrado al final. 

    Gonzalo García (5/10):

    Usado, en efecto, como un centrocampista derecho trabajador, lo que parecía un poco desperdiciado. 

    David Alaba (N/A):

    Sin tiempo para tener un impacto. 

    Rodrygo (N/A):

    Sin tiempo para tener un impacto. 

    Alvaro Arbeloa (5/10):

    Totalmente rescatado por el árbitro después de una actuación desastrosa. El Madrid estuvo muy abierto al contraataque e ineficaz en el último tercio. Tal vez Alonso no era el problema después de todo... 

