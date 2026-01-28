Goal.com
Thomas Hindle

Calificaciones de los jugadores del Real Madrid contra Benfica: ¡Desastroso! Los Blancos son derrotados a pesar del doblete de Kylian Mbappé, ya que los gigantes españoles se ven obligados a jugar la ronda de play-off de la Champions League después de dos tarjetas rojas en medio de celebraciones salvajes en Lisboa

Un improbable cabezazo de Anatoliy Trubin en el tiempo de descuento de la segunda mitad culminó una notable victoria por 4-2 para el Benfica sobre un apático Real Madrid. Los Blancos no tuvieron respuestas para el equipo portugués y fueron derrotados contundentemente como visitantes. El equipo de Álvaro Arbeloa ahora enfrentará un apretado playoff a dos partidos para asegurar un lugar en los cuartos de final de la Champions League.

El Real Madrid nunca tuvo realmente el control en la primera mitad. Los hombres de Alvaro Arbeloa lucharon de adelante hacia atrás, mientras que el Benfica, dirigido por el exentrenador del Madrid, José Mourinho, se mostró contento golpeando al contraataque. Aun así, Los Blancos tomaron una ventaja muy inmerecida, cuando Kylian Mbappé remató de cabeza con su primer toque real. 

Sin embargo, el Benfica contraatacó. Lograron el 1-1 después de 36 minutos cuando Andreas Schjelderup completó un contraataque fulminante con un cabezazo preciso que se coló entre las piernas abiertas de Thibaut Courtois. Su segundo gol llegó desde el punto de penal en el último minuto de la primera mitad. Aurelien Tchouameni empujó a su hombre dentro del área, y el árbitro otorgó un penal. Vangelis Pavlidis remató con el interior por el centro. 

Las cosas empeoraron en la segunda mitad. El Benfica hizo el tercero con otro simple contraataque. Schjelderup encontró espacio por la izquierda, recortó hacia dentro ante Raúl Asencio y metió un disparo en el primer palo. Pero el Madrid hizo que el partido se pusiera interesante cuando Mbappe anotó otro tras un centro de Arda Güler. Y, de hecho, hubo magia al final. 

Pero no vino de los que vestían la camiseta del Madrid. En cambio, ya en el tiempo de descuento, con el Benfica necesitando un gol para avanzar, el portero Anatoliy Trubin anotó de cabeza tras un tiro libre, culminando una noche notable. Su equipo se coló en los play-offs. El Madrid, mientras tanto, enfrentará la indignidad de un eliminación a dos partidos para seguir con vida. 

GOAL califica a los jugadores del Real Madrid desde el Estadio La Luz...

  • Thibaut Courtois 2025Getty

    Portero y defensa

    Thibaut Courtois (5/10):

    Hizo algunas buenas paradas. Le metieron un caño en el primer gol, se lanzó al lado equivocado en el segundo, y no pudo hacer nada en el tercero. 

    Federico Valverde (5/10):

    Constantemente superado por la derecha, y dejó a Asencio completamente solo con demasiada frecuencia. 

    Raúl Asencio (4/10):

    Completamente superado en la jugada previa al empate de Benfica. Recibió una segunda amarilla tonta en el tiempo de descuento. Asistió en el gol de apertura de Mbappé, sin embargo. 

    Dean Huijsen (6/10):

    Hizo mucho trabajo de cobertura para Carreras, lo cual realmente no es su especialidad. Fue sustituido injustamente. 

    Álvaro Carreras (5/10):

    Careció de disciplina posicional en la primera mitad, cuando Benfica atacó constantemente por su lado del campo. 

  • Aurelien Tchouameni Real Madrid 2025Getty

    Mediocampo

    Aurelien Tchouameni (5/10):

    Concedió un penalti con un empujón tonto y podría haber movido el balón más rápido. 

    Arda Güler (6/10):

    Perdió el balón varias veces y fue empujado demasiado fácilmente en el mediocampo. Se veía mucho mejor por la derecha. 

    Jude Bellingham (6/10):

    Corrió mucho y se involucró. No tuvo demasiadas oportunidades de ataque. 

  • TOPSHOT-FBL-EUR-C1-BENFICA-REAL MADRIDAFP

    Ataque

    Franco Mastantuono (5/10):

    Mantuvo la amplitud, lo cual fue útil. Pero podría haber sido un poco más preciso con el balón.

    Kylian Mbappé (8/10):

    Marcó bien de cabeza, aunque luego sufrió un susto por lesión. Añadió otro gol para darle esperanza a Madrid, pero no se concretó nada.

    Vinicius Jr (5/10):

    Bastante anónimo en la primera mitad. Ofreció un poco más de calidad en la segunda, pero siempre fue dobleteado y nunca pasó.

  • Alvaro Arbeloa Real MadridGetty

    Suplentes y Entrenador

    Eduardo Camavinga (6/10):

    Entró para jugar como centrocampista y le dio a Los Blancos un poco más de mordiente. 

    Rodrygo (4/10):

    No tuvo mucho impacto por la derecha. Expulsado por desacato en el tiempo de descuento de la segunda parte. 

    David Alaba (6/10):

    Un buen trabajo como central. 

    Jorge Cestero (6/10):

    Otro buen cameo para el chico de la academia.

    Brahim Díaz (N/A):

    No tuvo tiempo para hacer impacto. 

    Álvaro Arbeloa (4/10):

    Optó por una alineación de pleno rendimiento, lo cual fue una sorpresa dadas las circunstancias. Y no funcionó, ya que el Madrid estuvo notablemente frágil y mereció perder. 

