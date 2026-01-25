Calificaciones de los jugadores del Manchester United contra el Arsenal: Matheus Cunha y Patrick Dorgu sorprenden a los líderes de la Premier League

El Arsenal dominó los primeros intercambios, pero necesitó un golpe de suerte para abrir el marcador. Bukayo Saka sirvió el balón a Martin Ødegaard dentro del área, y su disparo terminó desviado inadvertidamente por Lisandro Martínez, pasando por Senne Lammens, en el gol que adelantó al Manchester United.

El United reaccionó rápidamente al revés, con Bruno Fernandes probando dos veces sin éxito. El empate llegó gracias a Bryan Mbeumo, quien también contó con algo de fortuna. La estrella camerunesa aprovechó un mal pase de Martín Zubimendi, mantuvo la calma y rodeó al portero David Raya para poner el 1-1.

El partido se encendió al inicio de la segunda mitad cuando Patrick Dorgu brilló en el Emirates con un golazo. Fernandes le cedió el balón y Dorgu conectó una volea imparable que superó a Raya tras tocar el travesaño, marcando desde la frontal del área.

Mikel Arteta respondió con cuatro cambios, enviando a Ben White, Viktor Gyökeres, Eberechi Eze y Mikel Merino al campo en busca del empate. Poco después ingresó Noni Madueke, mientras los Gunners luchaban por generar ocasiones claras.

Finalmente, el empate llegó desde una jugada a balón parado. Merino anotó de cerca después de que Lammens no lograra despejar un córner, poniendo el 2-2. Pero la reacción del United fue rápida y letal. Matheus Cunha tomó el balón y firmó un remate colocado e imparable que superó a Raya, asegurando tres puntos memorables para los visitantes.

GOAL califica a los jugadores del Manchester United desde el Emirates…