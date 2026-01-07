Calificaciones de jugadores del Manchester City vs Brighton: ¿Se aleja el título? Erling Haaland falla y Phil Foden pasa desapercibido en el tercer empate seguido

En otra noche nerviosa y frustrante para el Manchester City, desperdiciaron numerosas oportunidades en el último tercio del campo, mientras sus esperanzas de recuperar el título sufrían un nuevo golpe. Como se esperaba, el equipo de Pep Guardiola dominó la posesión y arrinconó al Brighton en su propia mitad, con Jeremy Doku generando destellos de peligro al inicio, aunque la sólida defensa de las Gaviotas frustró tanto al belga como a sus compañeros.

Haaland vivió la misma frustración, aunque finalmente tuvo una gran oportunidad de romper su sequía goleadora. Tras un buen desborde de Doku, quien llevó el balón al área y recortó hacia su pierna derecha, engañando a Diego Gómez, se ganó un penalti que Haaland convirtió con frialdad, marcando su primer gol en tres partidos.

El City tuvo otras ocasiones doradas para ampliar su ventaja, como un momento en el que Bernardo Silva no asistió a Haaland para un segundo gol. Pero en la segunda mitad, el Brighton respondió. Kaoru Mitoma encontró espacio en el borde del área y colocó un disparo perfecto en la esquina lejana para igualar el marcador.

El City siguió intentando hasta el final, creando chances una tras otra, solo para encontrarse con la resistencia de los visitantes. Incluso cuando Rayan Cherki puso el balón listo para que Haaland sellara la victoria, el noruego remató directamente a las manos del portero.

GOAL califica a los jugadores del Manchester City desde el Etihad.