Calificaciones de jugadores del Manchester City vs Bodo/Glimt: Rodri expulsado y Erling Haaland bloqueado en derrota humillante en Noruega

El delantero Kasper Høgh, vinculado previamente con un posible traslado al Norwich City, puso a los anfitriones en la senda del triunfo con dos goles casi consecutivos en la primera mitad, seguidos por un impresionante disparo de Jens Petter Hauge tras el descanso. Rayan Cherki respondió para el City, pero la expulsión de Rodri arruinó cualquier esperanza de remontada, dejando al equipo de Pep Guardiola en riesgo de caer fuera de los ocho primeros puestos y, potencialmente, de verse obligado a disputar un playoff para avanzar a las fases eliminatorias.

El City aún parecía afectado por la contundente derrota en el derbi de Manchester, y estuvo cerca de quedarse atrás en apenas el tercer minuto, cuando un rápido contraataque de Bodo se deshizo al llegar al área. Más tarde, el equipo de Guardiola intentó imponer su juego con pases cortos, pero, al igual que el sábado en Old Trafford, se mostró vulnerable debido a su alta línea defensiva y la falta de experiencia en la zaga.

Un pase entre líneas no detenido por Alleyne permitió a Bodo superar al City en número durante un contragolpe, con Ole Didrik Blomberg centrando para que Høgh rematara entre las piernas de Gianluigi Donnarumma y abriese el marcador. Menos de dos minutos después, Bodo volvió a golpear: Alleyne perdió un balón que rebotaba, Blomberg avanzó y asistió nuevamente a Høgh para el segundo gol.

Erling Haaland falló dos claras ocasiones antes del descanso, y la noche de ensueño de Bodo continuó con el gol de Hauge, quien recogió el balón cerca de la línea de fondo, superó a dos rivales y curvó el balón hacia la esquina superior lejana desde fuera del área.

Bodo volvió a la realidad momentáneamente cuando Rayan Cherki recortó la ventaja, pero la expulsión de Rodri por dos tarjetas amarillas en apenas dos minutos dejó al City en desventaja y aseguró la primera victoria de Bodo en esta fase de grupos de la Liga de Campeones.

GOAL califica a los jugadores del Manchester City tras el choque en el Aspmyra Stadion.