Calificaciones de los jugadores del Liverpool vs Crystal Palace: ¿En qué estaba pensando Arne Slot? La apuesta en la selección fracasa y los suplentes de los Reds quedan eliminados de la Carabao Cup

La derrota aumenta la presión sobre el entrenador holandés Slot, quien ha visto a su equipo perder seis de sus últimos siete partidos, con su única victoria en la Liga de Campeones como visitante ante el Eintracht Frankfurt.

Los Rojos fueron el mejor de los dos equipos en los primeros intercambios, con Federico Chiesa, recordado en el once inicial, desperdiciando dos claras oportunidades. Pero el Palace fue creciendo en el juego y mereció completamente tomar la delantera en el minuto 40.

Los Eagles elaboraron un rápido intercambio de pases en el borde del área del Liverpool, y aunque el balón llegó a Joe Gomez, falló en su despeje a Ismaila Sarr, quien a su vez disparó con confianza superando al debutante Freddie Woodman. El Palace duplicó su ventaja al borde del descanso mientras atravesaban la porosa defensa de los locales y Gomez fue culpable nuevamente cuando Sarr anotó enviando al pequeño grupo de aficionados visitantes al delirio.

Los fieles de Anfield quedaron casi en silencio por la mayoría del partido y Glasner incluso se pudo permitir retirar a Sarr, quien estaba cerca de un hat-trick, mientras los locales se esforzaban por crear oportunidades en la segunda mitad.

La horrible noche para el Liverpool fue aún peor después de que Amara Nallo recibió una roja directa por un agarrón a Yeremie Pino, quien se dirigía hacia el gol. Y fue Pino quien zigzagueó en el área para rematar el balón en la esquina lejana completando la goleada. Con minutos restante, el cielo se abrió, la lluvia torrencial proporcionó el telón de fondo perfecto para el desempeño del Liverpool: un completo desastre.

GOAL califica a los jugadores del Liverpool desde Anfield...

