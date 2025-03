Calificaciones de jugadores del Estados Unidos vs. Panamá: Los estadounidenses sufren una humillación en casa nuevamente y pierden la corona de la Concacaf Nations League

EEUU vs Panama

El efecto del nuevo entrenador se desvanece y el USMNT vuelve a fallar mientras Panamá los sorprende otra vez con un gol agónico.

Con un solo golpe de balón, Mauricio Pochettino y la selección masculina de Estados Unidos recibieron una dura llamada de atención. Sí, hay un nuevo entrenador al mando. Sí, el talento de los jugadores en el extranjero genera optimismo. Pero no, este equipo aún no está listo.

Los mismos problemas que afectaron a este grupo el verano pasado siguen presentes, y ni siquiera Pochettino pudo corregirlos la noche del jueves en Los Ángeles.

Tras 94 minutos de intentos frustrados, el USMNT cayó ante Panamá. Otra vez. El mismo rival que los dejó fuera de la Copa América el año pasado en Atlanta les propinó su primera derrota en la historia de la Concacaf Nations League, ganando 1-0 en el SoFi Stadium. Todo lo que hizo falta fue un instante de genialidad de Cecilio Waterman, una celebración con Thierry Henry y un sinfín de "qué hubiera pasado si..." en el bando estadounidense.

Estados Unidos no estuvo exento de oportunidades. Josh Sargent, titular en el ataque, tuvo dos claras: una al poste y otra anulada por fuera de juego. Su sustituto en la segunda mitad, Patrick Agyemang, también generó dos ocasiones. Si alguna de ellas hubiera terminado en la red, estaríamos hablando de un partido completamente diferente.

El equipo estadounidense solo necesitaba un verdadero momento de calidad. Panamá lo tuvo, ellos no. Ahora, los canaleros jugarán por el título de la Nations League el domingo, mientras que Estados Unidos deberá conformarse con el partido por el tercer lugar.

No deberían estar en esta situación. No otra vez. Ni siquiera las bajas por lesión, incluida la de Antonee Robinson, justifican este desenlace. Nuevo técnico o no, el cuadro estadounidense terminó una vez más viendo a Panamá celebrar a sus espaldas, preguntándose en qué momento todo se torció.

Con menos de 450 días para corregir el rumbo antes de que el Mundial los traiga de vuelta a este mismo estadio, Pochettino tiene mucho trabajo por delante. Si no era evidente antes, ahora lo es más que nunca.

GOAL califica a los jugadores del USMNT desde el SoFi Stadium..