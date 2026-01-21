Calificaciones de jugadores del Chelsea vs Pafos: Moisés Caicedo rescata a los Blues en el debut de Liam Rosenior en Champions League

El patrón del partido quedó claro desde el primer minuto, con el equipo de Liam Rosenior dominando la mitad de campo de Pafos, pero sin encontrar la manera de romper el empate. Moisés Caicedo se topó dos veces con las paradas de Gorter, mientras que Jorrel Hato también vio frustrado un disparo por el portero holandés. Reece James y Benoit Badiashile estuvieron cerca con sus remates, y Enzo Fernández tuvo un cabezazo anulado por falta.

Pafos casi no logró salir de su propio campo, aunque se acercaron al gol en la primera mitad cuando el extremo Jaja vio cómo su disparo se estrellaba en el poste tras un desvío de Reece James.

Rosenior reaccionó en el descanso con el ingreso del joven Estevao, cuya volea obligó a Gorter a una gran parada al inicio del segundo tiempo. Caicedo volvió a ser detenido por el arquero, y Derrick Luckassen salvó in extremis un intento de Alejandro Garnacho.

Justo cuando parecía que el Chelsea se quedaba sin ideas, Caicedo reaccionó más rápido que todos para cabecear el balón sobre la línea tras un desvío de un defensor de Pafos en un córner, dando la victoria al equipo de Stamford Bridge.

