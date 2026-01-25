Calificaciones de jugadores del Barcelona vs Real Oviedo: ¡Más magia de Lamine Yamal! El prodigio devuelve a los blaugranas a la cima de La Liga mientras su clase brilla en el Camp Nou

A pesar de estar en el fondo de la tabla de la máxima categoría española, el Real Oviedo comenzó mucho más brillante y estuvo cerca de forzar una apertura en menos de dos minutos. La naturaleza intermitente de los procedimientos, ya que los tiros libres y las pausas por lesiones interrumpieron el ritmo del juego, jugaron a favor de los visitantes.

Vieron un esfuerzo pasar a centímetros del poste justo después de la media hora, con el Barça pagando el precio por pases descuidados y una falta de urgencia en el último tercio. Finalmente cobraron vida justo antes del medio tiempo.

Robert Lewandowski estuvo cerca de alcanzar un par de pases al área, y lanzó fuera después de ser señalado en fuera de juego, mientras Raphinha vio un vole desde un ángulo cerrado que fue detenido cómodamente por Aaron Escandell.

Barcelona necesitaba una chispa después del intervalo y la encontró en los 10 minutos del reinicio. Oviedo fue sorprendido tratando de salir jugando desde atrás, con Lamine Yamal liderando la alta presión, y la pelota cayó para que Olmo rematara al rincón inferior desde el borde del área.

Solo cinco minutos después, el equipo de Hansi Flick consiguió el respiro que buscaba. Se beneficiaron nuevamente de una defensa desastrosa, con un pase atrás errante que permitió al superestrella brasileño Raphinha correr en solitario y clipear tranquilamente sobre el avanzado Escandell.

El joven prodigio Yamal, como suele hacer, añadió brillo a los procedimientos con un impresionante tercer gol. Voló por el aire para alcanzar un centro que estaba cayendo detrás de él, con un espectacular vole que se estrelló en el fondo de la red en el minuto 73. El Barça levantó el pie del acelerador desde ahí mientras la lluvia torrencial comenzaba a caer en Cataluña.

GOAL califica a los jugadores del Barcelona desde el Camp Nou...