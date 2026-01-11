Calificaciones de jugadores del Barcelona vs Real Madrid: Raphinha lidera a los Blaugranas hacia la Supercopa en una final de locura

Con los dos clubes más grandes de España midiéndose en la final de la Supercopa por cuarta temporada consecutiva, el Real Madrid fue el primero en generar peligro. Vinícius Jr. rompió la trampa del fuera de juego del Barcelona y quedó mano a mano, pero su disparo fue directo a las manos de Joan García.

Como era de esperarse, el vigente campeón comenzó a adueñarse del balón y a inclinar la cancha. Raphinha, en gran momento de forma, tuvo una ocasión clara tras recibir un pase filtrado de Lamine Yamal, aunque su remate se fue sorpresivamente desviado.

El brasileño se repuso poco después. Desde el costado izquierdo del área, controló un pase preciso de Fermín López y definió con clase para superar a Thibaut Courtois y abrir el marcador al minuto 35.

El cierre del primer tiempo fue sencillamente espectacular. Vinícius volvió a emparejar el encuentro con una acción individual brillante: dejó atrás a Jules Koundé con un caño y sacó un disparo imparable ante la salida de García. Sin embargo, en el tiempo añadido, Robert Lewandowski volvió a adelantar al Barcelona con una sutil definición por encima de Courtois para el 2-1.

El Real Madrid no bajó los brazos y encontró otra vez el empate antes del descanso. Gonzalo García remató, el balón se estrelló en el travesaño y botó justo detrás de la línea, desatando la polémica y dejando el marcador 2-2 al medio tiempo.

La segunda mitad fue más trabada, con constantes interrupciones y una intensa lucha por el control del juego. Vinícius siguió siendo un dolor de cabeza para Koundé y exigió a García con un disparo potente, mientras que el guardameta azulgrana respondió con solvencia ante un intento posterior de Rodrygo.

Con el paso de los minutos, el Barcelona volvió a encontrar fluidez en el último tercio y tomó ventaja por tercera vez. Al 73’, Raphinha, incluso resbalándose al rematar, contó con la fortuna de un desvío en Raúl Asencio que descolocó a Courtois y terminó en el fondo de la red.

El cierre fue de alta tensión para los azulgranas. Frenkie de Jong, capitán del equipo, fue expulsado tras una dura entrada sobre Kylian Mbappé, quien había ingresado desde el banquillo tras superar una lesión de rodilla. Ya en el tramo final, Álvaro Carreras desperdició una ocasión inmejorable para el empate al rematar directo a García.

El Barcelona resistió hasta el silbatazo final y se quedó con su primer trofeo de la temporada 2025-26. Fue su segunda Supercopa consecutiva y un nuevo impulso para el proyecto de Hansi Flick, que sueña con repetir el triplete doméstico logrado el curso pasado.

GOAL califica a los jugadores del Barcelona desde el King Abdullah Sports City Stadium.