Calificaciones de los jugadores del Barcelona vs Mallorca: ¡Lamine Yamal, eso es especial! El extremo español marca un brillante gol de larga distancia y Robert Lewandowski anota mientras el equipo de Hansi Flick logra una victoria cómoda en el Camp Nou

Mallorca presionó con fuerza al Barcelona durante los primeros 20 minutos y tuvo múltiples ocasiones para romper el empate, pero no encontró la forma de superar a Joan García en la portería catalana.

Así, le tocó a Robert Lewandowski abrir el marcador poco antes de la media hora, aprovechando después de que Dani Olmo amortiguara un rebote hacia el internacional polaco tras quedar bloqueado el intento de Marcus Rashford desde la frontal del área.

Y el Barça consiguió el segundo antes de la hora de juego, cuando Lamine Yamal probó desde lejos y, con el guardameta sin visión, encontró la escuadra.

Marc Bernal sentenció el partido a ocho minutos del final, marcando una gran definición tras una conducción con regates eludiendo rivales.

Fue una victoria plácida para el equipo de Hansi Flick ante una combativa oposición de La Liga.

GOAL califica a los jugadores del Barça en el Camp Nou...