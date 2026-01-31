Calificaciones de los jugadores del Barcelona vs Elche: Lamine Yamal causa estragos y Marcus Rashford vuelve a marcar mientras los catalanes amplían su ventaja sobre el Real Madrid

El Barcelona dominó las etapas iniciales y merecía su primer gol, que llegó con solo seis minutos de juego. Hubo dudas sobre la decisión de Iñaki Peña de correr hasta el borde del área y detenerse, lo que le dio a Yamal una eternidad y acres de espacio para empujar el balón más allá de él y rodarlo hacia la red vacía para su decimotercer gol de la temporada. Los visitantes continuaron presionando y realmente deberían haber ampliado su ventaja en el minuto 16, pero el esfuerzo con el lado del pie de Dani Olmo desde ocho yardas salió rodando agonizantemente ancho y Ferran Torres desperdició otra oportunidad momentos después, arrastrando su disparo desde el borde del área más allá del poste.

El equipo de Flick lamentó esas ocasiones perdidas cuando los anfitriones igualaron a la media hora de juego, cuando Álvaro Rodríguez cronometró su carrera perfectamente para atravesar la línea defensiva muy alta de Barça y disparó bajo hacia la esquina, más allá de la desesperada estirada de Joan García y luego siguió un momento cómico cuando Torres golpeó el travesaño dos veces en rápida sucesión, el balón rebotó en su cara y golpeó el poste desde punto-blank range. Las oportunidades continuaron llegando para el Barça y fue Torres quien restableció la ventaja tras otro momento de brillantez de Frenkie de Jong, quien mostró gran compostura frente al gol para pausar y retroceder para que Torres rematara.

El Elche solo había perdido un partido en casa en toda la temporada y el ritmo del juego se ralentizó en la segunda mitad, siendo más difíciles de conseguir las oportunidades en comparación con la acción frenética de los primeros 45 minutos. Pero el Barca selló los puntos gracias a un gol del suplente Rashford, quien había desperdiciado una oportunidad de oro momentos antes. El gol decisivo llegó tras un excelente trabajo por la derecha de Yamal, quien hábilmente mantuvo el balón en juego, su centro finalmente encontró su camino hacia Rashford, quien disparó el balón con fuerza a la red.

La victoria extiende la ventaja de los gigantes catalanes en la cima de la tabla a cuatro puntos, por delante del Real Madrid que juega contra el Rayo Vallecano el domingo por la tarde.

GOAL califica a los jugadores del Barcelona desde el Estadio Manuel Martínez Valero...