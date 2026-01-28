Goal.com
YAmal CopenhagenGETTY

Calificaciones de jugadores del Barcelona vs Copenhague: Lamine Yamal rescata al Barça y lo mete en octavos de final tras un susto europeo

El Barça selló su pase a octavos con un 4-1 ante Copenhague tras sufrir en la primera parte. Lamine Yamal y Lewandowski lideraron la reacción.

Aunque el Barcelona monopolizó la posesión en los primeros compases del partido, un ataque fulminante del Copenhague en el minuto 4 desnudó a la zaga azulgrana. Un pase al espacio de Mohamed Elyounoussi rompió la línea defensiva, y la habitual defensa adelantada de Hansi Flick dejó al joven Viktor Daðason, de 17 años, mano a mano con Joan García. El delantero definió con sangre fría, cruzando el balón para abrir el marcador.

El Barça reaccionó de inmediato y comenzó a empujar. Robert Lewandowski dispuso de una ocasión clarísima tras un mal pase atrás, pero su remate, de forma inusual, se marchó desviado. Eric García estuvo cerca del empate con un disparo que se fue rozando el poste y que Dominik Kotarski alcanzó a desviar con una intervención de gran mérito.

El dominio azulgrana fue constante, cerrando la primera mitad con un 75 % de posesión, aunque sin encontrar claridad en los metros finales. Un potente disparo de Eric García que se estrelló en el larguero y un remate forzado de Lamine Yamal fueron lo más peligroso ante un Copenhague bien ordenado en defensa.

Tras el descanso, Yamal resultó decisivo para cambiar el rumbo del partido. Apenas reiniciado el juego, Dani Olmo filtró un pase exquisito por el costado izquierdo que dejó al prodigio español frente al arco. Lejos de buscar el gol, Yamal cedió el balón con el exterior de su bota izquierda para Lewandowski, que solo tuvo que empujarla para firmar su 106.º tanto en la Champions League.

El empate impulsó definitivamente al Barça, con Yamal como protagonista absoluto. En un lapso de apenas seis minutos, el joven talento sentenció el encuentro. Primero, al minuto 60, sacó un disparo con efecto desde la frontal que, tras una desviación, superó a un Kotarski sin reacción. Seis minutos después, su centro encontró el pecho de Lewandowski, cuyo intento de volea fue bloqueado por un defensor del Copenhague, acción que derivó en un penalti convertido con frialdad por Raphinha.

Marcus Rashford, ingresado desde el banquillo, puso la guinda al marcador con un tiro libre ejecutado con inteligencia que sorprendió a Kotarski en su primer palo. El Barcelona incluso evitó el gol del honor en los minutos finales, cuando un cabezazo de Gabriel Pereira fue anulado por interferencia en fuera de juego de Pantelis Chatzidiakos.

Con el triunfo, el Barça cerró la fase de liga en la quinta posición y aseguró su clasificación directa a los octavos de final.

GOAL califica a los jugadores del Barcelona desde el Camp Nou…

  • FBL-EUR-C1-BARCELONA-COPENHAGENAFP

    Portero y defensas

    Joan Garcia (5/10):

    Poco pudo hacer para detener el primer gol de Copenhague. Fue salvado por el VAR cuando fue atrapado bajo un centro.

    Jules Kounde (7/10):

    Hizo algunas entradas firmes y proporcionó una salida en la posesión. Una actuación pulida. 

    Pau Cubarsi (6/10):

    Un balón recto cortando la defensa nunca se ve bien para los centrales, pero tal es el riesgo de la línea alta de Flick. Después de ese revés temprano, no cometió ningún error.

    Gerard Martin (6/10):

    Lo mismo que arriba. Un día cómodo en la oficina después de un temprano aviso.

    Alejandro Balde (7/10):

    Avanzó con el balón y defendió bien los contraataques esporádicos de Copenhague. 

  • FC Barcelona v F.C. Copenhagen - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport

    Mediocampistas

    Eric Garcia (5/10):

    Parecía una amenaza sorprendente de gol, ya que sus esfuerzos de larga distancia en la primera mitad molestaron a Kotarski. Otras áreas de su juego claramente no estuvieron a la altura de los estándares de su entrenador, ya que fue sustituido en el descanso. 

    Dani Olmo (7/10):

    Su pase largo puso en marcha el gol del empate. Su rapidez de pies en espacios reducidos hace que se vea cómodo en este papel más profundo. 

    Fermin Lopez (6/10):

    Una noche relativamente tranquila ya que la mayoría del ímpetu atacante vino por las bandas. Se dejó caer más atrás en la segunda mitad después de los cambios de Flick y mantuvo las cosas funcionando lo suficientemente bien. 

  • FBL-EUR-C1-BARCELONA-COPENHAGENAFP

    Delanteros

    Raphinha (7/10):

    Un penalti ejecutado de manera impecable por el capitán del Barcelona. Algunos movimientos inteligentes y trucos en la jugada de construcción también.  

    Robert Lewandowski (6/10):

    Tuvo la oportunidad de igualar casi inmediatamente después del gol de apertura del Copenhague. Un poco desperdiciado en su jugada de construcción, pero aún así consiguió su gol al final. 

    Lamine Yamal (9/10):

    Preparó el gol del empate de Lewandowski perfectamente con un toque sutil después de una carrera extenuante detrás de la defensa. Una desviación afortunada le regaló un gol propio. El pase a Lewandowski para ganar el penalti fue perfecto. Un verdadero creador de diferencias. 

  • SK Slavia Praha v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7Getty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Marc Bernal (5/10):

    Un centrocampista más natural que Eric Garcia,

    Marcus Rashford (6/10):

    Llena de carreras directas. Un tiro libre muy bien ejecutado selló la remontada en la segunda mitad. 

    Ronald Araujo (5/10):

    Una actuación cómoda para el capitán del club mientras regresa de una pausa por salud mental. 

    Marc Casado (N/A):

    Ingresó en el minuto 79, poco tiempo para influir en el juego. 

    Ferran Torres (N/A):

    Entró para darle un respiro a Lewandowski en los últimos diez minutos. 

    Hansi Flick (7/10):

    Dominante en posesión sin suerte en la primera mitad, siempre pareció que el Barça se llevaría la victoria. Clasificado a los últimos 16. Trabajo cumplido. 

