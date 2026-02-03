Calificaciones de jugadores del Barcelona vs Albacete: ¡Lamine Yamal en llamas! El joven prodigio lleva al Barça a las semifinales de la Copa del Rey

Impulsado por una racha de tres victorias consecutivas, el Barcelona llegaba como gran favorito tras superar al Real Madrid en la ronda anterior. Sin embargo, se encontraron con frustración temprana frente al Albacete, luchando por generar ocasiones claras, y Marcus Rashford desperdició la mejor oportunidad del equipo.

Finalmente, tuvieron que agradecerle a Yamal por romper el empate. El Barça recuperó el balón en campo rival, Frenkie de Jong se lo pasó a Yamal, y el joven internacional español definió al ángulo lejano para abrir el marcador, su quinto gol en los últimos seis partidos.

Las puertas no se abrieron del todo, pero Araujo prácticamente selló las esperanzas de un improbable regreso del Albacete al rematar de cabeza un córner de Rashford. Javi Moreno logró descontar en los últimos minutos y los locales presionaron buscando un empate dramático, pero el Barça resistió y confirmó su clasificación.

