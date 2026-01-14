+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
Arsenal Chelsea Carabao Cup 2025-26Getty Images
Charles Watts

Calificaciones de jugadores del Arsenal vs Chelsea: Viktor Gyökeres responde en la cancha y Martín Zubimendi domina en triunfo del Arsenal en la Carabao Cup

Arsenal venció 3-2 al Chelsea en Stamford Bridge y tomó ventaja rumbo a la final, aunque dejó con vida a los Blues tras desperdiciar dos veces su ventaja.

El Arsenal fue el equipo dominante durante gran parte del encuentro y, cuando Gyökeres marcó a corta distancia poco después del inicio del segundo tiempo para ampliar la ventaja tras el gol inicial de Ben White, todo indicaba que los Gunners se encaminaban hacia un triunfo cómodo.

Sin embargo, un tanto inesperado de Alejandro Garnacho recortó distancias y devolvió al Chelsea al partido. Más tarde, Martin Zubimendi firmó un gran gol para restablecer la ventaja de dos tantos del Arsenal, pero el atacante argentino volvió a aparecer para marcar nuevamente y mantener con vida a los Blues de cara al duelo de vuelta. El resultado dejó a los hombres de Mikel Arteta con la sensación de haber dejado escapar la oportunidad de sentenciar la eliminatoria en el primer partido.

GOAL califica a los jugadores del Arsenal en Stamford Bridge…

  • FBL-ENG-LCUP-CHELSEA-ARSENALAFP

    Portero y defensas

    Kepa Arrizabalaga (6/10):

    Hizo un par de paradas inteligentes, incluida una a Estevao antes del descanso. Fue un poco débil en el córner que llevó al segundo de Chelsea.

    Ben White (8/10):

    Apareció con un gol vital al principio, su primero desde abril de 2024, y puso el balón que llevó a Gyokeres a añadir el segundo. Buena batalla con el peligroso Neto.

    William Saliba (7/10):

    Estuvo muy cerca de marcar un gol maravilloso cuando su disparo curvo apenas falló al no encontrar el ángulo superior. 

    Gabriel Magalhaes (8/10):

    Excelente como siempre. Produjo algunos despejes de cabeza magníficos para despejar el peligro. 

    Jurrien Timber (7/10):

    Se movió para jugar de lateral izquierdo contra Estevao. Avanzó mucho y dejó algo de espacio atrás que Chelsea buscó explotar.

    • Anuncios
  • FBL-ENG-LCUP-CHELSEA-ARSENALAFP

    Mediocampistas

    Martin Zubimendi (8/10):

    Disparó un tiro rápido por encima y se conectó bien con Trossard en algunos momentos. Se adelantó realmente bien y anotó un hermoso tercer gol.

    Declan Rice (8/10):

    Brillante entrega para preparar el gol temprano de White. Exhibición llena de acción como siempre, estuvo por todo el campo.

    Martin Odegaard (6/10):

    Aportó algo de control a un encuentro bastante agitado. Podría haber usado el balón más rápido en un par de ocasiones. Estuvo cerca con un poderoso esfuerzo.

  • Chelsea v Arsenal - Carabao Cup Semi Final First LegGetty Images Sport

    Delanteros

    Bukayo Saka (7/10):

    Otra buena batalla con Cucurella, quien lo manejó bastante bien en la primera mitad. Saka se impuso en la segunda y estuvo involucrado en el segundo y tercer gol.

    Viktor Gyokeres (8/10):

    Hizo bien en crearse una posición de tiro en la primera mitad cuando su esfuerzo fue desviado. Cobró vida después del descanso, gol de cazador para poner el 2-0 y luego asistió a Zubimendi para el tercero. Gran noche para él.

    Leandro Trossard (6/10):

    Algunos destellos de calidad real, pero no pudo encontrar la definición en un par de medias oportunidades en la primera mitad.

  • Chelsea v Arsenal - Carabao Cup Semi Final First LegGetty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Gabriel Martinelli (6/10):

    Vio una buena oportunidad bloqueada.

    Mikel Merino (6/10):

    Parecía seguro de marcar el 4-1, pero Sánchez de alguna manera detuvo su volea.

    Kai Havertz (N/A):

    Entró en los últimos 10 minutos. 

    Gabriel Jesus (N/A):

    Sin impacto real tras entrar tarde.

    Mikel Arteta (6/10):

    Si acaso, sus cambios ofensivos abrieron demasiado el juego.

Premier League
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
Arsenal crest
Arsenal
ARS
0