Calificaciones de jugadores del Arsenal vs Bayern Múnich: ¿El mejor equipo de Europa? Noni Madueke y Gabriel Martinelli brillan mientras la profundidad del Arsenal desmantela a los gigantes alemanes

Arsenal mantiene su paso perfecto en la Champions League: venció 3-1 al Bayern con goles de Timber, Madueke y Martinelli para firmar cinco victorias seguidas.

A mediados de la primera parte, el Arsenal rompió el empate. Antes del partido ya se había señalado el pobre rendimiento del Bayern en los tiros de esquina, y los locales lo aprovecharon a la perfección: Jurrien Timber se anticipó a Manuel Neuer para rematar de cabeza un córner lanzado por Bukayo Saka.

La ventaja pudo haberse duplicado poco después, cuando Eberechi Eze combinó con Mikel Merino para quedar mano a mano, pero Joshua Kimmich realizó una recuperación brillante para frenar al héroe del derbi. Esa ocasión desperdiciada terminó costando caro: segundos después, el Bayern igualó. Un sensacional pase bombeado de Kimmich por encima de Myles Lewis-Skelly encontró a Serge Gnabry, cuyo centro de primera dejó al joven Lennart Karl en posición de definir con fuerza desde corta distancia.

Tras el descanso, Merino desaprovechó un cabezazo franco luego de un centro preciso de Saka al segundo palo, y Karl respondió en la otra área buscando su doblete, aunque su disparo flojo fue contenido por David Raya. Merino volvió a quedarse cerca con un remate desviado tras un córner venenoso de Declan Rice, mientras que Neuer frustró a Cristhian Mosquera a pocos metros del arco en un frenético arranque de la segunda mitad.

El partido entró en un tramo caótico: Rice obligó a Neuer a una gran atajada abajo, y el rebote no favoreció a Saka, permitiendo al portero alemán atrapar el balón para desesperación del público local.

Con 20 minutos por jugarse, el Arsenal retomó la ventaja. Riccardo Calafiori, recién ingresado, envió un centro raso que cruzó toda el área del Bayern, y Noni Madueke se anticipó a Konrad Laimer para marcar su primer gol con los Gunners.

El Bayern estuvo cerca del empate cuando otro pase a la espalda de la defensa encontró al exgunner Gnabry, pero no logró conectar su intento acrobático y el Arsenal respiró aliviado.

Los locales sentenciaron en el tramo final tras otro error de Neuer. Un balón alto hacia Eze fue prolongado hacia Gabriel Martinelli, quien tenía todavía 50 metros por recorrer. El portero alemán salió a destiempo y falló su despeje, dejando al brasileño con el arco vacío para firmar el 3-1 definitivo.

GOAL califica a los jugadores del Arsenal en el Emirates Stadium...

  • Arsenal FC v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5Getty Images Sport

    Portero y defensas

    David Raya (6/10):

    Como ha sido el caso durante gran parte de la temporada, el español tuvo muy poco que hacer.

    Jurrien Timber (8/10):

    Puso en marcha al Arsenal con su tercer gol de la temporada, cabeceando un córner de Saka. Apenas tuvo problemas con sus deberes defensivos a pesar del buen rendimiento de Gnabry, ya que el extremo alemán tuvo que abandonar esa banda para tener la mayor parte de su éxito. Se le dio un descanso con White tomando su lugar.

    William Saliba (7/10):

    Casi le costó el partido cuando un despeje golpeó a Zubimendi directamente en la espalda, pero Raya estaba a mano para limpiar el desastre. Por lo demás, se manejó bien con Kane, quien ofreció muy poco.

    Cristhian Mosquera (7/10):

    De manera similar, no permitió que Kane tuviera oportunidad alguna, permitiendo que los aficionados locales cantaran con alegría: 'Harry, ¿cuál es el marcador?'.

    Myles Lewis-Skelly (4/10):

    Una noche de prueba para el adolescente, quien fue continuamente atacado por los delanteros del Bayern, incluido en la jugada del empate de Karl. Sacado del campo misericordiosamente por Calafiori.

  • Arsenal FC v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5Getty Images Sport

    Mediocampistas

    Martin Zubimendi (7/10):

    Posicional y técnicamente bien de nuevo, aunque sus contribuciones palidecieron en comparación con los delanteros y su compañero en el centro del campo.

    Declan Rice (8/10):

    Atravesó al Bayern en la segunda mitad como si ni siquiera estuvieran allí. Fue desafortunado no haber conseguido una asistencia para sí mismo con sus tremendas entregas a balón parado.

    Eberechi Eze (7/10):

    Técnicamente asistió a Martinelli, aunque probablemente se podría considerar como una asistencia de Neuer. No desentonó en este escenario de la Liga de Campeones. Sustituido por el regreso de Odegaard.

  • Arsenal FC v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5Getty Images Sport

    Delanteros

    Bukayo Saka (7/10):

    En su mayor parte, una espina en el lado del Bayern, aportando la asistencia para Timber desde un córner, pero los aficionados del Arsenal pueden estar preocupados por su físico oxidado. Sustituido por Martinelli.

    Mikel Merino (6/10):

    Dirigió bien la línea y tuvo algunas oportunidades para marcar con un par de cabezazos, pero le faltó ese toque goleador esta vez.

    Leandro Trossard (5/10):

    Fue lanzado al gol en los intercambios iniciales pero falló completamente cuando se enfrentó a Neuer que salía a su encuentro. Sustituido antes del medio tiempo por una lesión.

  • Arsenal FC v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5Getty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Noni Madueke (8/10):

    Reemplazó al lesionado Trossard antes del descanso. Asumió la responsabilidad de atacar constantemente a los defensores del Bayern y finalmente fue recompensado con un gol.

    Gabriel Martinelli (8/10):

    De manera similar, obtuvo lo que merecía por mostrar entusiasmo y personalidad, superando a Neuer para añadir el tercer gol de la noche para el Arsenal.

    Riccardo Calafiori (8/10):

    Hizo un impacto instantáneo en lugar de Lewis-Skelly, poniendo un centro que Madueke no pudo fallar.

    Ben White (N/A):

    Una sustitución tardía por Timber.

    Martin Odegaard (N/A):

    Regresó de una lesión en lugar de Eze.

    Mikel Arteta (8/10):

    Merecido crédito al entrenador del Arsenal una vez más. Su equipo se fue diluyendo al final de la primera mitad antes de agarrar el partido por el cuello, y sus sustituciones fueron fundamentales para ello.

