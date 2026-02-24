Goal.com
Calificaciones de los jugadores del Newcastle contra el Qarabag: Sandro Tonali y Joelinton cumplen con su cometido y los Magpies pasan a octavos de final de la Liga de Campeones a pesar de los fallos defensivos

El Newcastle se clasificó cómodamente para los octavos de final de la Liga de Campeones tras imponerse por 3-2 al Qarabag el martes, lo que le valió una victoria global por 9-3 en la eliminatoria. Sandro Tonali, Joelinton y Sven Botman marcaron los goles del equipo de Eddie Howe, que ahora se enfrentará al Chelsea o al Barcelona en la siguiente ronda.

Aunque la eliminatoria ya estaba decidida tras el partido de ida, el Newcastle no tardó en reafirmar su dominio al marcar dos goles en los primeros seis minutos. Primero, Sandro Tonali remató a bocajarro tras un cabezazo de William Osula que fue detenido por el portero y, 80 segundos después, Joelinton apareció como un fantasma en el segundo palo para rematar de volea un centro de Harvey Barnes.

Jacob Murphy pudo haber marcado el tercero tras un pase en profundidad de Nick Woltemade, mientras que en el otro extremo del campo, Aaron Ramsdale tuvo que intervenir para despejar un disparo lejano de Camilo Durán. Sin embargo, el delantero del Qarabag no falló al comienzo de la segunda parte, cuando Durán superó a Dan Burn y batió a Ramsdale con un disparo raso para recortar distancias para los visitantes de Azerbaiyán.

Un cabezazo de Sven Botman restableció la ventaja de dos goles del Newcastle momentos después, pero Burn cometió un penalti por tocar el balón con la mano. Ramsdale logró detener el lanzamiento de Marko Jankovic, pero no pudo recuperarse a tiempo para evitar el rebote desviado de Elvin Jafarguliyev.

El portero internacional inglés hizo una buena parada para evitar el empate de Abdellah Zoubir poco después, y aunque Harvey Barnes estuvo a punto de marcar en un par de ocasiones, no hubo más goles en la última media hora.

GOAL puntúa a los jugadores del Newcastle en St. James' Park...

    Portero y defensa

    Aaron Ramsdale (7/10):

    Espectador durante los primeros 40 minutos, entró en acción para detener un disparo de Duran. No tuvo oportunidad de evitar los goles, pero detuvo un penalti de Jankovic y realizó una buena parada a su derecha para evitar el gol de Zoubir poco después.

    Kieran Trippier (6/10):

    Hizo un buen trabajo por la derecha, aunque sin crear mucho peligro en juego abierto. Asistió en el gol de Botman con un excelente córner antes de ser sustituido por Hall.

    Sven Botman (5/10):

    Pasó una noche decepcionante en su mayor parte. Un par de pases terribles desde la zaga habrían sido castigados por un equipo mejor, mientras que se vio arrastrado fuera de su posición en el gol de Durán. Se redimió en parte al marcar un buen cabezazo con lo que resultó ser su último toque del partido.

    Dan Burn (6/10):

    Presionó alto para recuperar el balón en la jugada previa al gol de Joelinton y se mostró seguro durante la primera parte. La historia cambió tras el descanso, ya que primero no pudo seguir el ritmo de Durán en su gol y luego cometió un penalti al intentar bloquear un centro.

    Alex Murphy (7/10):

    Nunca se mostró intimidado en su debut como titular. Demostró su fuerza en más de una ocasión, ya que jugó bien tanto en el lateral izquierdo como en el centro de la defensa tras ser cambiado en la segunda parte.

    Centro del campo

    Joelinton (7/10):

    Excelente carrera tardía hacia el área y remate que puso el 2-0 en el marcador, además de avanzar con el balón de forma eficaz en algunas ocasiones. Decepcionado por haber sido sustituido al principio de la segunda parte.

    Sandro Tonali (7/10):

    Inició la jugada que condujo a su primer gol y destacó por encima del resto durante la primera parte. Cometió la imprudencia de involucrarse en un altercado que le hizo parecer un poco más distraído tras el descanso.

    Nick Woltemade (6/10):

    Tanto bueno como malo. Dio los pases que precedieron a los dos primeros goles y debería haber dado una asistencia brillante a Jacob Murphy cuando el extremo disparó fuera. Sin embargo, se perdió un poco después del descanso, ya que dio algunos pases imprecisos.

    Ataque

    Jacob Murphy (5/10):

    Se preguntará cómo no logró marcar tras el pase de Woltemade en la primera parte. Un poco predecible en el último tercio del campo antes de ocupar el lateral derecho tras la retirada de Trippier.

    William Osula (4/10):

    Debería haber marcado con el cabezazo que fue detenido en la jugada previa al primer gol de Tonali, y esa fue su única ocasión clara de gol en una noche en la que no logró tener ningún impacto en ataque.

    Harvey Barnes (7/10):

    Realizó centros peligrosos que dieron lugar a los dos primeros goles y causó problemas cada vez que recuperaba la posesión. Tuvo otra ocasión que fue parada tras las oportunidades falladas la semana pasada, y se preguntará cómo no consiguió marcar en la eliminatoria.

    Sustitutos y entrenador

    Lewis Hall (6/10):

    Unos 35 minutos de confianza para el lateral inglés.

    Joe Willock (5/10):

    Se colocó en algunas posiciones peligrosas, pero jugó con demasiada cautela en sus pases y disparos.

    Anthony Gordon (6/10):

    Una brillante actuación en la que volvió a crear problemas a la defensa del Qarabag, aunque sin aumentar su impresionante cuenta goleadora en Europa esta temporada.

    Yoane Wissa (5/10):

    Le costó entrar en el partido tras sustituir a Osula.

    Leo Shahar (N/A):

    Debutó en los últimos cinco minutos.

    Eddie Howe (6/10):

    Alineó a más titulares de lo que muchos esperaban y no debió de estar muy contento con la defensa descuidada de su equipo en la segunda parte, pero al final consiguió el objetivo sin grandes complicaciones.

