El United estaba sin ocho jugadores, incluyendo a cuatro de sus seis principales proveedores de goles, para su viaje a West Yorkshire, y se notó ya que Amorim se vio obligado a alinear a seis defensores y dos centrocampistas de contención. La primera mitad fue, quizás no sorprendentemente, una guerra de desgaste ya que ambos equipos se anularon mutuamente. Olvidando el esfuerzo en fuera de juego de Cunha, los únicos intentos destacados fueron un disparo de Dominic Calvert-Lewin que golpeó el poste y un cabezazo a corta distancia de Leny Yoro que fue desviado por encima del travesaño por Lucas Perri.

Leeds tuvo un comienzo más brillante en la segunda mitad, con Senne Lammens obligado a desviar un tiro de Gabriel Gudmundsson alrededor del poste, sin embargo, su gol de ruptura llegó aún por un par de errores del United. Diogo Dalot perdió el balón ante Pascal Struijk antes de que Brenden Aaronson venciera a Ayden Heaven por velocidad para colocar el balón en la esquina inferior. Los aficionados del Leeds, que han estado esperando desde septiembre de 2002 para vencer a sus rivales en Elland Road, enloquecieron.

Su alegría fue de corta duración, sin embargo, ya que los visitantes igualaron tres minutos después. Joshua Zirkzee, que acababa de entrar al campo, recogió el balón de Sesko y dejó en libertad a Cunha, que deslizó el balón más allá del portero Perri que salía corriendo.

Sekso luego desperdició una oportunidad clara mientras que Cunha golpeó el poste, pero Leeds igualmente pudo haber ganado cuando el sustituto Joel Piroe envió un disparo a centímetros sobre el travesaño.

GOAL califica a los jugadores del Manchester United desde Elland Road...