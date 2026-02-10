Calificaciones de los jugadores del Manchester United contra el West Ham: ¡La racha ganadora de Michael Carrick llega a su fin! Benjamin Sesko salva a Luke Shaw del ridículo mientras los Hammers acaban con el perfecto comienzo del entrenador interino.

Luke Shaw fue el principal culpable del gol, pero Lisandro Martínez y Kobbie Mainoo no pudieron impedir que Soucek recibiera un centro de Jarrod Bowen y rematara al primer palo en el minuto 50. Carrick tomó la decisión obvia de dar entrada a Sesko y el jugador de 74 millones de libras volvió a marcar en los últimos minutos por segunda vez en tres partidos, rematando con habilidad un centro al ángulo superior.

El United tenía menos de dos minutos para volver a marcar y darle a su nuevo fan famoso en Internet, Frank Ilett (alias «United Strand»), el tan esperado corte de pelo, pero su afro seguirá creciendo, ya que los Red Devils no lograron ganar su quinto partido consecutivo.

GOAL puntúa a los jugadores del Manchester United en el London Stadium...