Man Utd HIC 16:9Getty/GOAL
Richard Martin

Traducido por

Calificaciones de los jugadores del Manchester United contra el Everton: ¡Por eso Benjamin Sesko tiene que ser titular! El delantero vuelve a ser un suplente de lujo mientras los Red Devils avanzan hacia los cuatro primeros puestos

Benjamin Sesko salió del banquillo para dar al Manchester United una ajustada y apenas merecida victoria por 1-0 en el campo del Everton, que podría ser invaluable en su lucha por terminar entre los cuatro primeros de la Premier League. El esloveno comenzó en el banquillo por sexto partido consecutivo, pero por tercera vez en cuatro apariciones marcó la diferencia, anotando el gol decisivo en el minuto 71.

La primera parte fue olvidable en todos los sentidos y la segunda tampoco fue mucho más entretenida, pero el United logró romper el empate gracias al esfuerzo conjunto de sus tres fichajes. Matheus Cunha envió un pase en diagonal a Bryan Mbeumo, que se lanzó al ataque y asistió a Sesko, quien había corrido a toda velocidad para llegar al área rival y remató con contundencia.

El United se atrincheró y Harry Maguire, Luke Shaw y, sobre todo, Senne Lammens hicieron lo suyo para conseguir una victoria por la fuerza en el sentido más literal. Esto le dio a Michael Carrick su quinta victoria en cinco partidos y afianzó al United en el cuarto puesto, abriendo una ventaja de tres puntos sobre el Chelsea y el Liverpool.

GOAL puntúa a los jugadores del Man United desde el Hill Dickinson Stadium...

  • FBL-ENG-PR-EVERTON-MAN UTDAFP

    Portero y defensa

    Senne Lammens (8/10):

    Tuvo suerte al escapar de una entrada de Thierno Barry en los primeros 10 segundos, pero pronto se asentó y resultó crucial para la victoria. Realizó buenas paradas ante el lanzamiento de falta de Garner y el disparo de Harrison Armstrong, pero se guardó lo mejor para el final con su asombrosa parada en vuelo para detener el disparo de Michael Keane. También se enfrentó con calma y comodidad al bombardeo aéreo.

    Diogo Dalot (7/10):

    Fue el jugador más activo del United en la primera parte y también lo hizo bien en la segunda, corriendo incansablemente por su banda.

    Harry Maguire (8/10):

    Mostró una buena anticipación durante todo el partido, aunque un despiste casi le mete en problemas y Yoro tuvo que arreglar su error. Lideró con el ejemplo en la segunda parte, despejando todos los balones peligrosos que le lanzó el Everton.

    Leny Yoro (8/10):

    Sacó a Maguire del apuro gracias a su velocidad y defendió bastante bien junto a él, al tiempo que dio un paso al frente cuando fue necesario para ayudar al United a avanzar. 

    Luke Shaw (6/10):

    Le costó mucho avanzar por la banda izquierda, pero defendió con diligencia.

  • Manchester United v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    Centro del campo

    Kobbie Mainoo (5/10):

    Bastante discreto, su mejor momento fueron dos prometedores regates cerca del área, pero acabó perdiendo el balón bajo los pies.

    Casemiro (5/10):

    Se le notó muy oxidado. Le ganaron la velocidad en un par de ocasiones y desperdició una buena oportunidad de habilitar a Fernandes al pasarle el balón con demasiada fuerza.

    Bruno Fernandes (5/10):

    Se le vio frustrado en varias ocasiones, ya que sus pases fueron bloqueados o sus disparos se fueron muy desviados. Al final salió del campo sonriendo, aunque por una vez no fue él quien sacó del apuro al United.

  • Everton v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Ataque

    Amad Diallo (5/10):

    Realizó el único disparo a puerta memorable del United en la primera parte, que fue despejado por James Tarkowski. No tuvo muchas oportunidades después de eso y no pudo discutir cuando fue sustituido por Sesko.

    Bryan Mbeumo (6/10):

    No tuvo puntería: desperdició una buena oportunidad en la primera parte y luego disparó por encima del larguero desde corta distancia, aunque desde un ángulo cerrado. Pero mantuvo la cabeza alta y se apresuró a pasarle el balón a Sesko para que marcara el gol del empate.

    Matheus Cunha (6/10):

    Le costó entrar en el partido en la primera parte y un prometedor regate que terminó en una caída resumió bien su actuación. Pero hay que reconocerle el mérito de su brillante pase en profundidad a Mbeumo que dio lugar al gol.

  • Everton v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Sustitutos y entrenador

    Benjamin Sesko (8/10):

    Marcó el gol decisivo para ganar el partido y debería haber marcado otro. Debe estar preguntándose qué tiene que hacer para ser titular después de marcar por tercera vez en cuatro partidos.

    Noussair Mazraoui (6/10):

    Hizo un buen trabajo protegiendo la ventaja tras sustituir a Mbeumo.

    Ayden Heaven (N/A):

    Salió al campo en el tiempo añadido.

    Michael Carrick (7/10):

    Olvídate del rendimiento, a veces hay que ganar sin brillo y sus cambios ayudaron a conseguir el objetivo y a dar al equipo un respiro frente al Chelsea y el Liverpool.

