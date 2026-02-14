Calificaciones de los jugadores del Manchester City contra el Salford: ¡Por eso Phil Foden ya no es titular! Las dificultades del internacional inglés continúan en la trabajada victoria de la FA Cup contra un rival de la League Two

De hecho, John Stones, ya recuperado, no parecía nada cómodo en defensa, mientras que Phil Foden volvió a ser una sombra del jugador que en su día fue considerado uno de los mejores de la Premier League.

Sin embargo, al final, la entrada de Semenyo y Guehi resultó decisiva, ya que este último estuvo atento para rematar un centro desviado de Rayan Cherki y sellar la victoria por 2-0 sobre un equipo al que el City venció por 8-0 hace casi exactamente un año.

GOAL puntúa a todos los jugadores del City que participaron en el Etihad, ya que el subcampeón de la FA Cup de la temporada pasada pasó a la quinta ronda con una actuación desesperadamente pobre que no contribuyó a disipar las dudas sobre la profundidad de la plantilla de Guardiola...