Calificaciones de los jugadores del Manchester City contra el Nottingham Forest: ¡Ventaja para el Arsenal! Erling Haaland falla, mientras que los momentos de calidad de los visitantes en apuros dejan las esperanzas de Pep Guardiola de ganar el título pendiendo de un hilo

Semenyo remató de volea un centro de Rayan Cherki en el minuto 35 para marcar su quinto gol en la Premier League desde su fichaje por 64 millones de libras (85 millones de dólares) procedente del Bournemouth en enero, y su decimoquinto en total esta temporada. Sin embargo, el City estuvo lejos de su mejor nivel y en la segunda parte recibió el empate gracias a un descarado taconazo de Morgan Gibbs-White, a quien los Cityzens habían considerado fichar en verano antes de decantarse por Cherki.

Sin embargo, el empate solo duró seis minutos, ya que el City siguió el ejemplo de su rival por el título, el Arsenal, y recuperó la ventaja a partir de un córner, con Rodri apareciendo sin marca para rematar de cabeza un centro de Rayan Ait-Nouri.

El City vio cómo le anulaban un penalti a Erling Haaland tras una entrada de Matz Sels, y acabó pagando caro no haber ampliado su ventaja tras otra jugada de gran calidad de los visitantes, en la que Anderson marcó con un disparo desde fuera del área.

El City dispuso de siete minutos de tiempo añadido para volver a marcar, pero no fue suficiente y Ryan Yates estuvo a punto de dar la sorpresa con el gol de la victoria para los visitantes, mientras que a Rodri le fue denegada una pena máxima por una entrada de Anderson. El City siguió presionando hasta el final y fue necesaria una intervención de Murillo para evitar que el suplente Savinho marcara el gol de la victoria.

El empate deja al City a siete puntos del Arsenal, pero tiene un partido menos y recibirá a los Gunners en abril.

GOAL puntúa a los jugadores del Man City desde el Etihad Stadium...