Goal.com
En directo
+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
Man City Leeds GFXGOAL

Traducido por

Calificaciones de los jugadores del Manchester City contra el Leeds: ¿Quién necesita a Erling Haaland? Antoine Semenyo y Rayan Cherki deslumbran mientras los hombres de Pep Guardiola acortan distancias con el Arsenal

El Manchester City se colocó a dos puntos del líder de la Premier League, el Arsenal, gracias a su victoria por 1-0 ante el Leeds United el sábado. El Leeds llevaba 25 partidos invicto en Elland Road, pero el City, que no contó con Erling Haaland, ausente por una lesión leve, rompió esa racha.

El Leeds debería haber roto el empate en los tres primeros minutos. Marc Guehi cayó tras una entrada de Dominic Calvert-Lewin en la línea de medio campo, pero no se pitó falta y los locales lanzaron un rápido contraataque. El centro de Brenden Aaronson para un Calvert-Lewin desmarcado se fue desviado.

Leeds desperdició muchas más ocasiones hasta que llegó otra oportunidad de oro en un rápido contraataque, pero Gianluigi Donnarumma se mantuvo firme para detener a Aaronson, que podría haber estado en fuera de juego al romper la última línea. Casi inmediatamente, en el otro extremo del campo, Karl Darlow realizó dos excelentes paradas instintivas en rápida sucesión para detener a Nico O'Reilly.

En la última jugada de la primera parte, el City se adelantó en el marcador. Un delicioso pase entre líneas de Rayan Cherki encontró a Rayan Ait-Nouri, que centró raso para que Antoine Semenyo rematara a puerta vacía.

Tras el descanso, el City estuvo a punto de marcar en dos ocasiones por medio de Omar Marmoush, que remató fuera en el primer palo tras otro centro raso y luego falló un disparo tras un rebote de Ruben Dias que llegó hasta el segundo palo. Darlow realizó entonces una gran parada para despejar un cabezazo de Guehi tras un córner.

El Leeds recuperó su intensidad en su intento por empatar en los últimos minutos, y estuvo a punto de conseguirlo cuando Jaka Bijol remató de cabeza un córner desde la frontal, pero el balón se fue fuera por poco. Pero esa fue la ocasión más clara de los locales, ya que los hombres de Pep Guardiola aguantaron para llevarse tres valiosos puntos al Etihad.

GOAL puntúa a los jugadores del City en Elland Road...

  • Leeds United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Portero y defensa

    Gianluigi Donnarumma (6/10):

    Realizó un par de buenas paradas cuando el City estaba contra las cuerdas.

    Matheus Nunes (6/10):

    El Leeds se centró en Nunes con su presión desde el principio, pero no pudo mantener esa intensidad y le permitió respirar más a medida que avanzaba el partido.

    Ruben Dias (7/10):

    Tomó las riendas de la defensa después de que el City se viera superado por la intensidad del Leeds.

    Marc Guehi (6/10):

    No pudo hacer frente a la amenaza de Calvert-Lewin en la primera parte. Al igual que Nunes, logró controlar el juego cuando el Leeds se replegó un poco más.

    Rayan Ait-Nouri (8/10):

    Tuvo una noche en la que se entendió por qué juega también como extremo. Bailó por la banda y los aficionados del Leeds temían cada vez que subía al campo.

    • Anuncios
  • FBL-ENG-PR-LEEDS-MAN CITYAFP

    Centro del campo

    Rodri (6/10):

    No pudo hacer frente a la presión del Leeds, pero fue capaz de levantarse una vez que esta cedió y ofrecer un buen juego de pases.

    Bernardo Silva (6/10):

    Del mismo modo, se vio persiguiendo sombras cuando los locales estaban en su mejor momento, pero eso importó poco al final del partido.

    Nico O'Reilly (6/10):

    Irrumpió en el área en los momentos del partido en los que el City tenía dificultades para crear peligro. Se entendió bien con Cherki y Ait-Nouri por la izquierda. Fue sustituido por lesión.

    Rayan Cherki (8/10):

    Disfrutó de libertad de movimientos entre el centro del campo y el ataque, moviéndose entre líneas y dando pases que desbloquearon la defensa del Leeds, incluido el gol de Semenyo en el tiempo de descuento de la primera parte. Fue sustituido por Ake al final del partido.

  • Leeds United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Ataque

    Antoine Semenyo (8/10):

    Anotó su sexto gol con el City con una jugada propia de un auténtico goleador, rematando a puerta tras un centro raso de Ait-Nouri que atravesó el área pequeña del Leeds.

    Omar Marmoush (5/10):

    No logró entrar en el partido en la primera parte y, tras el descanso, desperdició un par de ocasiones claras. No aprovechó la inusual ausencia de Haaland. Fue sustituido por Savinho.

  • FBL-ENG-PR-LEEDS-MAN CITYAFP

    Sustitutos y entrenador

    Savinho (5/10):

    Sustituyó a Marmoush. De alguna manera, fue aún menos peligroso que el egipcio.

    Tijjani Reijnders (6/10):

    Sustituyó al lesionado O'Reilly. Aportó algo de energía en un momento en el que el City estaba un poco rezagado.

    Nathan Ake (N/A):

    Sustituyó a Cherki en los últimos compases del partido.

    Pep Guardiola (7/10):

    El City tuvo dificultades al principio, pero se mantuvo firme y su plan de juego le ayudó a superar un complicado partido fuera de casa.

Premier League
Leeds crest
Leeds
LEE
Sunderland crest
Sunderland
SUN
Premier League
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
0