Calificaciones de los jugadores del Manchester City contra el Leeds: ¿Quién necesita a Erling Haaland? Antoine Semenyo y Rayan Cherki deslumbran mientras los hombres de Pep Guardiola acortan distancias con el Arsenal

El Leeds debería haber roto el empate en los tres primeros minutos. Marc Guehi cayó tras una entrada de Dominic Calvert-Lewin en la línea de medio campo, pero no se pitó falta y los locales lanzaron un rápido contraataque. El centro de Brenden Aaronson para un Calvert-Lewin desmarcado se fue desviado.

Leeds desperdició muchas más ocasiones hasta que llegó otra oportunidad de oro en un rápido contraataque, pero Gianluigi Donnarumma se mantuvo firme para detener a Aaronson, que podría haber estado en fuera de juego al romper la última línea. Casi inmediatamente, en el otro extremo del campo, Karl Darlow realizó dos excelentes paradas instintivas en rápida sucesión para detener a Nico O'Reilly.

En la última jugada de la primera parte, el City se adelantó en el marcador. Un delicioso pase entre líneas de Rayan Cherki encontró a Rayan Ait-Nouri, que centró raso para que Antoine Semenyo rematara a puerta vacía.

Tras el descanso, el City estuvo a punto de marcar en dos ocasiones por medio de Omar Marmoush, que remató fuera en el primer palo tras otro centro raso y luego falló un disparo tras un rebote de Ruben Dias que llegó hasta el segundo palo. Darlow realizó entonces una gran parada para despejar un cabezazo de Guehi tras un córner.

El Leeds recuperó su intensidad en su intento por empatar en los últimos minutos, y estuvo a punto de conseguirlo cuando Jaka Bijol remató de cabeza un córner desde la frontal, pero el balón se fue fuera por poco. Pero esa fue la ocasión más clara de los locales, ya que los hombres de Pep Guardiola aguantaron para llevarse tres valiosos puntos al Etihad.

GOAL puntúa a los jugadores del City en Elland Road...