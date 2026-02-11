Antoine Semenyo adelantó al City en el minuto 24 al aprovechar un balón suelto desde corta distancia, anotando su quinto gol con el club desde su fichaje por 64 millones de libras procedente del Bournemouth. El City duplicó su ventaja a la media hora de juego con un gol sublime de Nico O'Reilly, que intercambió pases con Semenyo para atravesar la defensa visitante antes de batir con confianza a Bernd Leno.

El City reclamó un penalti por un tirón a Marc Guehi, pero el VAR lo rechazó. Sin embargo, pronto marcó su tercer gol, con un disparo de Haaland al segundo palo desde fuera del área tras un pase de Phil Foden. Era el primer gol de Haaland en juego desde el 20 de diciembre contra el West Ham, mientras que Foden sumaba su primera participación en un gol en sus últimos 14 partidos.

La ventaja de tres goles permitió a Guardiola dar descanso a Haaland en el descanso y el entrenador retiró también a Foden, Rodri y Bernardo Silva. Es comprensible que bajasen la intensidad, pero sin dar al Fulham ninguna oportunidad de remontar el partido, como hicieron en el emocionante 5-4 de Craven Cottage en diciembre.

El resultado reduce la ventaja del Arsenal en lo alto de la tabla a tres puntos, lo que supone una presión adicional para los Gunners un día antes de su visita al Brentford.

GOAL puntúa a los jugadores del Manchester City en el Etihad Stadium...