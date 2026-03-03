Goal.com
Liverpool Wolves ratings
Calificaciones de los jugadores del Liverpool contra los Wolves: Virgil van Dijk entre los peores del equipo rojo, mientras que el equipo de Arne Slot sufre un duro golpe en sus esperanzas de quedar entre los cinco primeros en la tabla de la Premier League

El Liverpool desperdició una magnífica oportunidad de situarse entre los cuatro primeros de la Premier League al caer por 2-1 ante el colista, el Wolverhampton, el martes. Tras una primera parte extrañamente discreta, los Reds acorralaron a su rival en la segunda mitad, pero no lograron convertir su dominio en ocasiones claras. A solo 12 minutos del final, Tolu Arokodare superó a Virgil van Dijk en el juego aéreo y asistió a Rodrigo Gomes, que marcó el primer gol del Wolves en toda la noche.

El Liverpool logró empatar gracias a Mohamed Salah, pero el primer gol del egipcio en la liga desde noviembre llegó, significativamente, tras un pase erróneo de Jean-Ricner Bellegarde, como para subrayar la incapacidad de los visitantes para crear ocasiones en juego abierto sin el lesionado Florian Wirtz.

En ese momento, el equipo de Arne Slot todavía parecía el más probable ganador, pero acabó sufriendo otra vergonzosa derrota en una temporada llena de reveses impactantes, tras encajar el gol de la victoria en el tiempo de descuento por quinta vez en una sola campaña de la Premier League, un récord, con Joe Gomez desviando un disparo lejano de Andre que superó a Alisson Becker.

GOAL puntúa a todos los jugadores del Liverpool que participaron en el partido de Molineux...

  • Wolverhampton Wanderers v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Portero y defensa

    Alisson Becker (4/10):

    No tuvo que realizar ninguna parada antes de ser superado por el inteligente remate de Gomes, tras salir quizás demasiado lento de su portería. Sin embargo, fue claramente culpable del terrible despeje que dio lugar al gol de la victoria del Wolverhampton.

    Jeremie Frimpong (5/10):

    El holandés, ya recuperado, entró en el once en sustitución de Gómez tras su prometedora actuación ante el West Ham el fin de semana, pero falló estrepitosamente un remate a puerta tras un pase de Ekitike y, aunque se incorporó mucho al ataque en la segunda parte, le faltó precisión en el último pase.

    Ibrahima Konate (5/10):

    No tuvo ningún problema hasta el gol del Wolves, en el que fue culpable de dejar demasiado espacio a Rodrigo Gomes.

    Virgil van Dijk (4/10):

    Al igual que su compañero en el centro de la defensa, el holandés estaba pasando desapercibido en el partido cuando Arokodare lo empujó con demasiada facilidad, lo que permitió al nigeriano habilitar a Gomes para que marcara con un magnífico pase en profundidad. También falló una gran oportunidad de cabeza en los últimos minutos para poner a su equipo por delante, algo que él mismo no podía creer.

    Milos Kerkez (5/10):

    Siempre buscó avanzar cuando pudo, pero parecía un poco cansado al llegar la hora, por lo que no fue una sorpresa verlo salir del campo.

  • Dominik Szoboszlai Liverpool 2025-26Getty Images

    Centro del campo

    Ryan Gravenberch (3/10):

    Recibió una tarjeta muy dura por una «falta» sobre Joao Gomes en el minuto 21, pero probablemente no debería haberse tirado al suelo en primer lugar y corrió imprudentemente el riesgo de recibir una tarjeta roja durante el resto de la primera parte con varias entradas poco acertadas. Como era de esperar, fue sustituido por Jones durante el descanso.

    Alexis Mac Allister (5/10):

    Uno de los pocos jugadores del Liverpool que estuvo a la altura durante la primera parte, el argentino fue una presencia muy activa en el centro del campo, presionando bien y encontrando a sus compañeros en posiciones prometedoras con sus pases progresivos. Sin embargo, se fue apagando a medida que avanzaba el partido y perdió innecesariamente la posesión en un par de ocasiones.

    Dominik Szoboszlai (5/10):

    No tan dinámico como de costumbre, pero ganó muchos balones para su equipo y también supo conservar bien el balón.

  • FBL-ENG-PR-WOLVES-LIVERPOOLAFP

    Ataque

    Mohamed Salah (5/10):

    Aprovechó un mal pase de Bellegarde para empatar el partido para el Liverpool con un remate con el exterior del pie (que Sa probablemente debería haber parado), pero no te dejes engañar por el gol. Salah volvió a tener un mal rendimiento durante casi todo el partido y desperdició una magnífica ocasión poco después de marcar.

    Hugo Ekitike (6/10):

    El francés se embarcó en una vertiginosa escapada desde su propio campo para crear una oportunidad para Frimpong, mientras que fue su pase al primer palo el que realmente debería haber sido rematado por Jones. Sin embargo, se vio privado de balones durante la mayor parte del partido y se mostró frustrado mucho antes del final. En partidos como este, también da la sensación de que Ekitike rendiría más jugando por la banda o como un auténtico número 9, dado que no quiere jugar como un delantero estático.

    Cody Gakpo (4/10):

    Probablemente el mejor recurso ofensivo del Liverpool en la primera parte, aunque eso no es decir mucho, y tras aportar poco tras el descanso, fue sustituido poco después de la hora de juego.

  • FBL-ENG-PR-WOLVES-LIVERPOOLAFP

    Sustitutos y entrenador

    Curtis Jones (5/10):

    Una entrada inesperadamente temprana para el jugador de Liverpool debido a la indisciplina de Gravenberch, que casi tuvo un impacto inmediato, pero de alguna manera remató el balón con el pecho y lo envió al larguero desde aproximadamente un metro, aunque es posible que Gakpo le haya obstaculizado al intentar alcanzar con el pie el cabezazo de Ekitike.

    Rio Ngumoha (6/10):

    Sustituyó a Gakpo en la banda izquierda e inmediatamente supuso una amenaza más directa. El joven también tuvo mala suerte al ver cómo un disparo raso golpeaba el poste.

    Andy Robertson (5/10):

    Formó parte de una doble sustitución con Ngumoha en el minuto 65, en la que el escocés sustituyó a Kerkez en el lateral izquierdo, pero, como era de esperar, no aportó el mismo dinamismo.

    Joe Gomez (N/A):

    Sustituyó a un agotado Frimpong a menos de 20 minutos del final y, por desgracia, le dio la victoria al Wolves al desviar un disparo especulativo de Andre que superó a su propio portero.

    Federico Chiesa (N/A): 

    Salió en sustitución de Konate cuando el Liverpool intentaba darle la vuelta al partido, pero su disparo en el último suspiro fue fácilmente atajado por Sa.

    Arne Slot (3/10):

    La entrada de Frimpong en el equipo que venció al West Ham debería haber hecho al Liverpool más peligroso, pero casi todo el equipo estuvo apagado durante la primera parte, lo que sugiere que Slot sigue teniendo problemas para que sus jugadores entren en el estado de ánimo adecuado. Irónicamente, la segunda parte fue mucho mejor, durante un tiempo, pero otra derrota en el tiempo de descuento solo sirve para sembrar más dudas sobre la mentalidad del Liverpool. En resumen, Slot todavía tiene muchos problemas que resolver si los Reds quieren salvar la temporada.

