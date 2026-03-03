Curtis Jones (5/10):
Una entrada inesperadamente temprana para el jugador de Liverpool debido a la indisciplina de Gravenberch, que casi tuvo un impacto inmediato, pero de alguna manera remató el balón con el pecho y lo envió al larguero desde aproximadamente un metro, aunque es posible que Gakpo le haya obstaculizado al intentar alcanzar con el pie el cabezazo de Ekitike.
Rio Ngumoha (6/10):
Sustituyó a Gakpo en la banda izquierda e inmediatamente supuso una amenaza más directa. El joven también tuvo mala suerte al ver cómo un disparo raso golpeaba el poste.
Andy Robertson (5/10):
Formó parte de una doble sustitución con Ngumoha en el minuto 65, en la que el escocés sustituyó a Kerkez en el lateral izquierdo, pero, como era de esperar, no aportó el mismo dinamismo.
Joe Gomez (N/A):
Sustituyó a un agotado Frimpong a menos de 20 minutos del final y, por desgracia, le dio la victoria al Wolves al desviar un disparo especulativo de Andre que superó a su propio portero.
Federico Chiesa (N/A):
Salió en sustitución de Konate cuando el Liverpool intentaba darle la vuelta al partido, pero su disparo en el último suspiro fue fácilmente atajado por Sa.
Arne Slot (3/10):
La entrada de Frimpong en el equipo que venció al West Ham debería haber hecho al Liverpool más peligroso, pero casi todo el equipo estuvo apagado durante la primera parte, lo que sugiere que Slot sigue teniendo problemas para que sus jugadores entren en el estado de ánimo adecuado. Irónicamente, la segunda parte fue mucho mejor, durante un tiempo, pero otra derrota en el tiempo de descuento solo sirve para sembrar más dudas sobre la mentalidad del Liverpool. En resumen, Slot todavía tiene muchos problemas que resolver si los Reds quieren salvar la temporada.