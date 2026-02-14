Calificaciones de los jugadores del Liverpool contra el Brighton: ¡Anfield se levanta para Mohamed Salah! El rey egipcio recibe una ovación tras brillar en la victoria de la FA Cup

Alisson Becker (7/10):

Realizó una parada muy importante para detener un disparo de Diego Gómez en el tiempo añadido al final de la primera parte y también realizó otra intervención importante tras un cabezazo de Lewis Dunk poco después del descanso.

Curtis Jones (8/10):

Con el Liverpool falto de opciones en el lateral derecho, Jones tuvo su oportunidad y no solo defendió bien (¡salvo por un resbalón que casi le cuesta caro!), sino que también realizó una carrera perfectamente sincronizada hacia el área para poner a su equipo por delante. Pasó al centro del campo cuando Wirtz fue sustituido.

Ibrahima Konate (7/10):

Cometió un par de faltas, pero también ganó algunas gracias a su fuerza de voluntad y, aunque su distribución es a veces deficiente, esta noche estuvo a un nivel excelente. Hay que reconocer que Konate ha mejorado mucho en los últimos partidos.

Virgil van Dijk (7/10):

Una actuación dominante, como es habitual en el capitán, que ha tenido sus altibajos últimamente, pero que aquí estuvo prácticamente impecable, sobre todo en el juego aéreo.

Milos Kerkez (8/10):

Ya había creado peligro en un par de ocasiones antes de proporcionar un magnífico centro a Jones para romper el empate. Es la segunda asistencia en tres partidos para un jugador que ahora también defiende mucho mejor que al comienzo de la temporada.