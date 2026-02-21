Goal.com
Calificaciones de los jugadores del Chelsea contra el Burnley: ¡Wesley Fofana, eso es una LOCURA! La estúpida tarjeta roja del francés le cuesta muy cara al Chelsea, mientras que James Ward-Prowse demuestra que sigue siendo el rey de las jugadas a balón parado

El Chelsea empató 1-1 contra el Burnley, que lucha por evitar el descenso, el sábado por la tarde, y los Blues, con 10 jugadores, encajaron el gol del empate en el minuto 93 en Stamford Bridge. Los hombres de Liam Rosenior volvieron a situarse entre los cuatro primeros de la Premier League, por delante del Manchester United por diferencia de goles, aunque sentirán que han perdido la oportunidad de adelantarse a sus rivales en la lucha por la clasificación para la Liga de Campeones.

El Chelsea solo tardó cuatro minutos en adelantarse en el marcador. Los locales movieron bien el balón de atrás hacia adelante, con Moisés Caicedo abriendo el paso a Pedro Neto para que este persiguiera un pase en profundidad por la banda izquierda y centrara raso para que Joao Pedro empujara el balón al fondo de la red.

Los Blues pudieron haber duplicado su ventaja al final de la primera parte, cuando Cole Palmer le robó el balón a Kyle Walker y se quedó solo ante el portero, con todos los jugadores de campo del Burnley participando en una jugada a balón parado, pero su disparo raso fue detenido por el portero Martin Dubravka.

Una segunda parte tranquila amenazaba con llegar al final, pero a 20 minutos del final, Wesley Fofana fue expulsado por una segunda falta sancionable, al pisar a James Ward-Prowse en el pie cuando ya tenía una tarjeta amarilla, lo que supuso la octava tarjeta roja del Chelsea en la temporada.

En el tercer minuto del tiempo añadido, el Burnley empató el partido. El córner de Ward-Prowse encontró la carrera de Zian Flemming, que estaba desmarcado, y este remató de cabeza al segundo palo, superando a Robert Sánchez.

Hubo tiempo para otro posible giro, ya que Jacob Bruun Larsen tuvo otra oportunidad tras un córner de Ward-Prowse, pero su remate de cabeza se fue por encima del larguero y el partido terminó en empate.

GOAL puntúa a los jugadores del Chelsea en Stamford Bridge...

  • Chelsea v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    Portero y defensa

    Robert Sánchez (6/10):

    Probó un par de veces desde lejos, pero apenas dio motivos para preocuparse en el juego abierto. No tuvo ninguna oportunidad con el empate de Flemming. Uno de sus partidos más nerviosos jugando desde atrás.

    Reece James (6/10):

    Bombardó por la derecha en ausencia de un extremo natural en ese lado, aunque no encontró mucha alegría en los centros al área del Burnley. Fue sustituido por Acheampong en los últimos minutos.

    Wesley Fofana (2/10):

    Recibió una tarjeta amarilla por una falta cínica sobre Hannibal Mejbri, antes de ver la roja por otra entrada tardía sobre Ward-Prowse. Terrible.

    Trevoh Chalobah (6/10):

    Un partido sólido del favorito de la cantera. Realizó algunos pases largos desde la tercera línea defensiva y defendió bien.

    Malo Gusto (6/10):

    Al principio le costó en su lado izquierdo, que es su lado más débil, pero fue creciendo en el partido y se convirtió en una opción útil en los desdoblamientos y los adelantamientos. Fue sustituido por Hato.

  • Chelsea v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    Centro del campo

    Moises Caicedo (6/10):

    Desempeñó un papel importante en el primer gol de Pedro, al encontrar a Neto con un delicioso pase entre líneas. Cubrió cada centímetro del campo.

    Andrey Santos (6/10):

    Trabajador en la batalla del mediocampo, mantuvo el balón en movimiento sin intentar nada espectacular.

    Cole Palmer (4/10):

    Un día decepcionante para el talismán del Chelsea, que desperdició una gran oportunidad de doblar la ventaja en la primera parte y cuyo primer toque simplemente no estuvo a la altura, incluso con el Burnley claramente temeroso de él y mostrándole el máximo respeto. Fue sustituido por Adarabioyo tras la expulsión de Fofana.

  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-BURNLEYAFP

    Ataque

    Enzo Fernández (4/10):

    Últimamente ha jugado mucho en la banda izquierda, pero en esta ocasión pasó a jugar en la derecha. Aportó poco al partido.

    Joao Pedro (8/10):

    Rosenior ha demostrado una gran confianza en Pedro como su número 9 y esa confianza está dando sus frutos. Ahora suma cinco goles en sus últimos seis partidos de la Premier League. Fue sustituido por Delap, un jugador más físico, cuando los Blues se quedaron con 10 hombres.

    Pedro Neto (8/10):

    Corrió por la banda izquierda a toda velocidad cada vez que tuvo oportunidad, animado por su temprana asistencia. Fue sustituido al final por Sarr.

  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-BURNLEYAFP

    Sustitutos y entrenador

    Tosin Adarabioyo (4/10):

    Sustituyó a Palmer tras la tarjeta roja a Fofana. Se salió con la suya tras un encontronazo con Flemming cuando el holandés parecía haber superado la última línea.

    Jorrel Hato (5/10):

    Sustituyó a Gusto en los últimos minutos, cuando el Chelsea buscaba asegurar la victoria.

    Liam Delap (5/10):

    Sustituyó a Pedro. Utilizó bien su físico, pero falló el último disparo del partido.

    Mamadou Sarr (N/A):

    Debutó en la Premier League sustituyendo a Neto.

    Josh Acheampong (N/A):

    Sustituyó a James.

    Liam Rosenior (6/10):

    Volvió a decepcionar a sus jugadores, a pesar de que el Chelsea jugó bien durante la mayor parte del partido.

