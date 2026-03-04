Goal.com
Calificaciones de los jugadores del Chelsea contra el Aston Villa: ¡Joao Pedro es especial! El héroe del hat-trick reaviva las esperanzas del Chelsea de quedar entre los cinco primeros, mientras que Liam Rosenior obtiene una respuesta perfecta

El Chelsea reforzó sus esperanzas de clasificarse para la Liga de Campeones de la próxima temporada con una contundente victoria por 4-1 en el campo del Aston Villa el martes por la noche. Los Blues llevaban tres partidos sin ganar en la Premier League, lo que había debilitado considerablemente sus posibilidades de terminar entre los cinco primeros, pero respondieron a las críticas con una magnífica remontada en West Midlands.

El Chelsea se quedó atrás a los tres minutos. Leon Bailey superó a Jorrel Hato y envió un centro lento al área, donde Ollie Watkins contuvo a Wesley Fofana y permitió que Douglas Luiz se adelantara a Reece James para convertir.

Pero los visitantes acabaron empatando tras la media hora de juego. Enzo Fernández encontró a Malo Gusto en la banda derecha y el francés envió un centro milimétrico para que Joao Pedro rematara a puerta vacía en el segundo palo.

Justo antes del descanso, el Villa pensó que se había vuelto a poner por delante. El Chelsea adelantó a demasiados hombres, y un pase impreciso de James permitió a los locales lanzar un contraataque, que Watkins remató tras correr por detrás. Sin embargo, tras revisar el VAR, se consideró que estaba en fuera de juego por unos centímetros y los Blues se libraron.

En el último de los ocho minutos añadidos al final de la primera parte, el Chelsea se adelantó por primera vez. El dinámico Alejandro Garnacho mantuvo bien el balón por la izquierda antes de encontrar a Fernández en el interior, y este envió un balón a Pedro, en posición legal por un estrecho margen, en contraste con el esfuerzo anterior de Watkins, para convertir desde un ángulo cerrado.

Tras el descanso, Cole Palmer anotó el tercer gol del Chelsea. Emiliano Martínez despejó un balón de James al área, pero el número 10 de los Blues estaba allí para rematar el rebote y ampliar la ventaja de los visitantes.

Pedro completó su hat-trick en el minuto 64. Palmer aprovechó la línea alta del Villa con un delicioso pase en profundidad para Garnacho, que desinteresadamente cedió el balón a Pedro para que este marcara a puerta vacía. Afortunadamente para el Villa, ese fue el último gol de los Blues en la noche.

GOAL puntúa a los jugadores del Chelsea en Villa Park...

  • Aston Villa v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Portero y defensa

    Filip Jorgensen (6/10):

    Una sorpresa en el once inicial, con Robert Sánchez relegado al banquillo. Probablemente podría haberlo hecho un poco mejor en el primer gol de Luiz, pero a partir de ahí realizó algunas paradas impresionantes.

    Malo Gusto (7/10):

    Realizó un magnífico centro para que Pedro marcara el empate que encendió la noche del Chelsea. Debería haber sumado más asistencias, dado el espacio que tuvo a medida que se abría el partido. Fue sustituido por Lavia.

    Wesley Fofana (5/10):

    Volvió a la alineación titular tras cumplir una suspensión de un partido. Estuvo demasiado pasivo, tanto en el primer gol del Villa como en el resto del partido. Fue sustituido por Adarabioyo.

    Trevoh Chalobah (6/10):

    Tuvo que estar muy atento y arreglar muchos de los desastres provocados por Fofana.

    Jorrel Hato (6/10):

    Podría decirse que debería haber hecho más para detener a Bailey en el gol de Luiz, pero a partir de ese momento apenas tuvo problemas con el extremo jamaicano.

  • Aston Villa v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Centro del campo

    Reece James (6/10):

    Poco convincente en la batalla por el centro del campo. Realizó algunos pases erróneos y fue un metro más lento en la mayoría de sus duelos. Al menos mejoró a medida que avanzaba el partido.

    Moisés Caicedo (7/10):

    Con diferencia, el jugador más sereno del Chelsea en los primeros compases tras el gol en contra. Su compostura fue crucial para remontar el partido.

    Enzo Fernández (9/10):

    Una de sus mejores actuaciones con la camiseta del Chelsea, abriendo continuamente el juego del Villa con una serie de pases impresionantes. Asistencia muy inteligente en el segundo gol de Pedro. Sustituido por Cucurella.

  • Aston Villa v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Ataque

    Cole Palmer (8/10):

    Un jugador que tarda en arrancar. Estuvo muy indeciso en la primera parte, pero renació tras el descanso, marcando un gol y desempeñando un papel clave en el cuarto tanto. Fue sustituido por Delap.

    Joao Pedro (10/10):

    ¿El mejor número 9 de Brasil? El exjugador del Brighton sin duda está demostrando que sí. Un magnífico hat-trick con remates propios de un delantero centro. Brillante durante todo el partido. Le dio un respiro a Santos.

    Alejandro Garnacho (8/10):

    Sustituyó al sancionado Pedro Neto, y el extremo portugués tendrá que esforzarse para recuperar su puesto. Garnacho fue una amenaza constante por la izquierda del Chelsea y a menudo lideró sus rápidos contraataques. Consiguió una merecida asistencia para que Pedro lograra su hat-trick.

  • FBL-ENG-PR-ASTON VILLA-CHELSEAAFP

    Sustitutos y entrenador

    Romeo Lavia (6/10):

    Salió al campo en los últimos minutos en sustitución de Gusto.

    Marc Cucurella (6/10):

    Regresó tras una lesión en sustitución de Fernández.

    Tosin Adarabioyo (6/10):

    Sustituyó a Fofana.

    Liam Delap (N/A):

    Sustituyó a Palmer en los últimos minutos.

    Andrey Santos (N/A):

    Sustituyó a su compatriota Pedro.

    Liam Rosenior (9/10):

    Qué manera de acabar con la mala racha del Chelsea en la Premier League. Rosenior acertó de pleno con su plan de juego, aprovechando una y otra vez la línea alta del Villa.

