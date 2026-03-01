Calificaciones de los jugadores del Arsenal contra el Chelsea: ¡El Set-Piece FC no se deja intimidar! William Saliba y Jurrien Timber demuestran ser letales en las jugadas a balón parado, mientras que las heroicidades de David Raya ayudan a los Gunners a mantener el rumbo hacia el título

Casi inevitablemente, los dos goles de los Gunners llegaron a raíz de dos saques de esquina. William Saliba marcó el primero, tras rematar de cabeza un centro de su compañero en la zaga, Gabriel Magalhaes, desde el área pequeña del Chelsea.

Curiosamente, los Gunners también marcaron el gol del Chelsea a partir de un córner, ya que Piero Hincapie se colocó debajo de un centro de Reece James y desvió involuntariamente el balón más allá de Robert Sánchez.

Sin embargo, el Arsenal no se dio por vencido y Jurrien Timber remató de cabeza un centro de Declan Rice en el minuto 66. El gol de la victoria llegó muy contra la corriente del juego, pero cualquier posibilidad que tuviera el Chelsea de darle la vuelta al partido se esfumó cuando Pedro Neto cometió la estupidez de ser expulsado por recibir dos tarjetas amarillas evitables.

GOAL puntúa a todos los jugadores del Arsenal en el Emirates, ya que los especialistas en jugadas a balón parado de Mikel Arteta dieron otro pequeño pero significativo paso hacia el título...