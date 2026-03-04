Tras haber conseguido dos victorias consecutivas en los derbis londinenses, este siempre iba a ser un partido muy importante para el Arsenal, que buscaba al menos mantener su ventaja sobre el City antes de la quinta ronda de la FA Cup. Y, tras sobrevivir a un susto inicial cuando Gabriel se vio obligado a despejar de cabeza sobre su propia línea tras un mal despeje de David Raya, se adelantaron en el marcador gracias a Saka.

En su partido número 300 con el club de su infancia, el capitán suplente del Arsenal esa noche recortó desde la derecha tras recibir un pase de Jurrien Timber y disparó un tiro que se desvió en Carlos Baleba y engañó a Bart Verbruggen en la portería del Brighton.

El Arsenal tuvo dificultades para aprovechar ese primer gol, ya que el Brighton le causó muchos problemas en la primera parte, pero los visitantes sobrevivieron a algunos momentos de nerviosismo y se afianzaron en lo más alto de la tabla gracias a la heroica actuación del Nottingham Forest en Manchester.

GOAL puntúa a los jugadores del Arsenal en el Amex Stadium...