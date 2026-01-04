+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
Calificaciones de los jugadores de Liverpool contra Fulham: ¡De la alegría a la desesperación! La actuación tardía de Cody Gakpo no fue suficiente ya que el misil de Harrison Reed en el tiempo de descuento sorprende a los Reds en un empate dramático

Liverpool anotó en el minuto 94 antes de conceder uno de los goles de la temporada momentos después en un emocionante empate 2-2 contra el Fulham el domingo. Los Reds se quedaron atrás con un gol temprano, pero se esforzaron por volver a entrar en el partido e incluso parecieron haber encontrado un gol ganador, aunque regresan a Merseyside con solo un punto por sus esfuerzos.

Cody Gakpo debería haber hecho más en los primeros intercambios cuando el inteligente pase de Curtis Jones más allá de una defensa de Fulham dormida lo dejó corriendo, pero el holandés falló su tiro al acercarse a la portería de Bernd Leno.

Fulham tuvo el balón en la red poco después a través de una jugada similar, con Raul Jimenez pasando el balón a Harry Wilson después de un pase directo a través de las líneas de Jorge Cuenca. El internacional galés encontró la esquina inferior con un excelente remate antes de que se levantara la bandera de fuera de juego, pero después de una revisión del VAR, se determinó que Virgil van Dijk lo había mantenido en posición correcta y el gol fue validado.

La búsqueda de Liverpool por un empate llevó a Gakpo a cabecear contra el poste desde un soberbio centro de Dominik Szoboszlai, aunque se levantó la bandera por un fuera de juego marginal que habría sido una decisión ajustada para el VAR si el balón hubiera entrado. Los visitantes pensaron que habían marcado a los pocos minutos del reinicio cuando el centro de Milos Kerkez fue convertido por Gakpo, pero el delantero estaba claramente en fuera de juego y la bandera se levantó rápidamente para negarle el gol. Alexis Mac Allister luego cabeceó contra el travesaño desde un córner.

Con una hora en el reloj, Liverpool igualó a través de Florian Wirtz, quien aprovechó la carrera serpenteante de Conor Bradley dentro del área y deslizó el balón por debajo de Leno. La bandera de fuera de juego se levantó nuevamente, pero tras una revisión del VAR extremadamente larga, Wirtz fue considerado en posición correcta.

Fulham casi se puso de nuevo en ventaja contra el curso del juego cuando Wilson aprovechó un balón suelto en la parte trasera, encajando el balón sobre el Alisson salido, pero golpeando el travesaño. Y a mitad de los siete minutos de tiempo añadido, Liverpool pensó que había logrado la victoria. El suplente Jeremie Frimpong se desplazó hacia la línea de banda derecha y lanzó un centro tentador, que se desvió del pie del defensor de Fulham Joachim Andersen y en el camino de Gakpo que metió el balón en la red para enviar a la grada visitante al delirio.

Pero aún quedaba tiempo para un giro final. Otro suplente, esta vez Harrison Reed del Fulham, recogió el balón a 25 yardas del gol y decidió disparar. Su audaz intento perforó el aire de bajo cero grados y se coló directamente en la esquina superior de la red de Alisson para asegurar que los enérgicos anfitriones se llevaran un punto cuando parecía que habían perdido los tres.

GOAL califica a los jugadores del Liverpool desde Craven Cottage...

  • Fulham v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Portero y Defensa

    Alisson (6/10):

    Tuvo poco que hacer bajo los palos, con los magníficos goles de Fulham al principio y al final del partido siendo sus únicos tiros a puerta.

    Conor Bradley (7/10):

    Avanzó por la derecha siempre que tuvo la oportunidad, y este sentido de aventura condujo al gol del empate de Wirtz.

    Ibrahima Konate (6/10):

    El villano pantomima para el público local después de un altercado temprano con Jiménez. Sin embargo, en su mayoría tuvo bajo control al delantero mexicano.

    Virgil van Dijk (6/10):

    Mantuvo a Wilson en posición para el gol inicial, pero difícilmente se le puede culpar al capitán del Liverpool por perder la concentración. Al igual que Konate, fue fuerte en la defensa y no fue la razón por la cual su equipo no ganó.

    Milos Kerkez (6/10):

    Logró contener su energía caótica lo suficiente como para realizar una actuación decente en ambos extremos.

  • Fulham v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Centrocampo

    Ryan Gravenberch (6/10):

    Limpió y mantuvo el juego en marcha en una actuación de medio campo relativamente rutinaria.

    Alexis Mac Allister (5/10):

    Golpeó el travesaño con un cabezazo desde un córner, pero por lo demás no contribuyó demasiado al juego.

    Florian Wirtz (7/10):

    Fue superado en varias ocasiones por jugadores experimentados de la Premier League en comparación, aunque aún así logró marcar un gol muy importante con un pensamiento rápido tras el dribbling de Bradley. Sustituido por Frimpong.

  • FBL-ENG-PR-FULHAM-LIVERPOOLAFP

    Ataque

    Dominik Szoboszlai (6/10):

    Uno de los jugadores más destacados de Liverpool con su mezcla de carreras directas y trucos, aunque necesitaba tener más influencia en el último tercio si su equipo quería ganar.

    Cody Gakpo (7/10):

    Comenzó como el No.9 en la ausencia de Ekitike pero naturalmente se encontró desviándose hacia el canal izquierdo durante la mayor parte de la tarde, lo que a veces dificultaba saber qué formación estaba jugando Liverpool. Pensó que había marcado el gol de la victoria con un gol en el minuto 90 más cuatro, solo para que Reed tuviera la última risa.

    Curtis Jones (6/10):

    Hizo mucho del trabajo sucio retrocediendo para permitir que Wirtz se moviera por el centro del campo. Una actuación desinteresada sin mucho brillo, y salió tarde por Chiesa.

  • Fulham v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Suplentes y Entrenador

    Jeremie Frimpong (7/10):

    Entró por Wirtz. Dio a Liverpool algo de amplitud necesaria, poniendo el centro para el gol de Gakpo.

    Federico Chiesa (6/10):

    Entró en lugar de Jones, pero no pudo influir mucho en el partido.

    Joe Gomez (N/A):

    Entró por Gakpo para asegurar la victoria, solo para que el disparo de Reed volara hacia la esquina superior segundos después.

    Arne Slot (6/10):

    Liverpool se vio desorganizado en la primera mitad, pero mejoró mucho después del descanso y tuvieron mala suerte al no llevarse los tres puntos.

