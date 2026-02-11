Calificaciones de las jugadoras del Arsenal femenino contra el OH Leuven: Chloe Kelly impresiona en su regreso a la alineación de las Gunners, mientras que Olivia Smith y Frida Maanum demuestran ser letales en la goleada de la Liga de Campeones.

Los jugadores del Arsenal y los aficionados que se desplazaron con el equipo habrán tenido una sensación de déjà vu, ya que repitieron el viaje que hicieron hace menos de dos meses para disputar la última jornada de la fase de liga. En aquella ocasión, el Arsenal se impuso cómodamente al equipo local por 3-0, y esta vez la historia se repitió, con un marcador aún mejor.

El gran trabajo de una Caitlin Foord muy activa ayudó a las visitantes a adelantarse en el minuto 22, cuando su centro fue rematado de cabeza por Maanum, y luego fue una buena jugada de Chloe Kelly en la banda contraria la que creó el segundo. La internacional inglesa disputaba su primer partido como titular con su club y su selección desde que se lesionó en la victoria de las Lionesses sobre Ghana a principios de diciembre, pero se mostró muy acertada, asistiendo a Smith con un magnífico centro que la canadiense remató con maestría para poner el 2-0.

El Arsenal tuvo muchas ocasiones para marcar el tercero antes de que Maanum lo hiciera finalmente al comienzo de la segunda parte, después de que Foord volviera a desbaratar la defensa del Leuven, y luego Alessia Russo salió del banquillo para sumarse a la fiesta, aprovechando un desvío de Smilla Holmberg para dar a las Gunners una ventaja de cuatro goles que nadie espera que pierdan en el partido de vuelta, que se jugará en casa el próximo miércoles.

Esto significa que está prácticamente confirmada una semifinal de la Liga de Campeones íntegramente inglesa, con el partido de ida entre el Arsenal y el Chelsea que se disputará en el norte de Londres a finales de marzo.

GOAL puntúa a las jugadoras del Arsenal en Den Dreef...