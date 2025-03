Calificaciones de jugadores del Estados Unidos vs Canadá: Colapso total para Mauricio Pochettino y el USMNT, mientras Canadá se queda con el tercer lugar de la Concacaf Nations League

Otro juego frustrante, otro resultado vergonzoso para Estados Unidos, que no tendrá excusas esta vez.

La selección estadounidense podría encontrar formas de justificar la derrota ante Panamá, quizá incluso recurriendo a los antecedentes. Fue un accidente, un golpe de mala suerte. Un tiro, un gol, una derrota. Si el USMNT hubiera tenido la misma fortuna en el otro lado, habría avanzado sin problemas. "Así es el fútbol", dijeron muchos alrededor del equipo. Fue un mal día y un mal resultado.

Sin embargo, no hay excusa para el pésimo desempeño del domingo. La derrota ante Canadá no se puede atribuir al azar. No, en la mayor parte del partido por el tercer lugar de la Concacaf Nations League, el USMNT fue claramente inferior y, como resultado, cayó nuevamente, esta vez 2-1 ante Canadá. Ganadores de las tres primeras ediciones del torneo, Estados Unidos terminó en el último lugar del Final Four, un desenlace vergonzoso, por decir lo menos.

El desastre comenzó temprano, con una Canadá motivada desde el inicio. La recompensa llegó en el minuto 27 con el gol de Tani Oluwaseyi, quien finalmente castigó al USMNT tras varias advertencias previas. Estados Unidos reaccionó levemente después de eso, cerrando la primera mitad con fuerza gracias a la combinación entre Diego Luna y Patrick Agyemang, que permitió el empate al 35’ del astro del Charlotte FC.

El artículo sigue a continuación

Pero en la segunda mitad, el equipo volvió a apagarse. Canadá salió del vestidor con intensidad, tanta que su técnico, Jesse Marsch, fue expulsado al 54’ por protestar una decisión arbitral. Apenas cinco minutos después, un disparo curvado de Jonathan David encontró el fondo de la red.

"Obviamente, estamos decepcionados", reconoció Christian Pulisic, capitán de Estados Unidos en el duelo contra Canadá, quien se quedó sin anotar en los dos partidos de la semana. "Tenemos que levantarnos de esto. No estamos en nuestro mejor nivel. Ahora lo único que podemos hacer es dar el ejemplo en nuestros clubes cada día, ser la mejor versión de nosotros mismos. Así es el equipo nacional. Y cuando regresemos, está claro que algunas cosas tienen que cambiar".

"Necesitamos mejorar. Vamos a analizar lo sucedido y ver qué es lo que falló. No tengo todas las respuestas en este momento".

Marsch y Canadá superaron al USMNT, dejando a su contraparte, Mauricio Pochettino, sin respuestas y sacudiendo la cabeza. Si la derrota del jueves fue una llamada de atención, esta fue un verdadero despertador. Dicen que una vez es casualidad y dos veces es coincidencia, pero aquí no hubo nada fortuito. Esta vez, Estados Unidos fue superado con justicia, y este equipo decepcionante tendrá que lidiar con ello mientras el reloj avanza hacia el Mundial de 2026.

GOAL califica a los jugadores de Estados Unidos desde el SoFi Stadium.