Goal.com
En directo
+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
FBL-FIFA-AWARDSAFP

Traducido por

Cafú sorprende: «Neymar es mejor que Messi y Cristiano Ronaldo»

El ex lateral de la Roma y el Milan lo tiene claro: La Pulga y CR7 no son los mejores de este siglo.

Lionel Messi o Cristiano Ronaldo: el duelo entre dos estrellas únicas en la historia del fútbol.


Desde hace ya unos quince años se mantiene el debate sobre quién de los dos es el mejor de todos los tiempos: si la Pulga argentina, con sus 8 Balones de Oro, o CR7, con sus 5 y un botín goleador que se acerca a los 1000.


¿Y si entre los dos contendientes hubiera un tercero en discordia? Así lo ve Cafú, el ex lateral de la Roma y el Milan, que fue invitado al podcast brasileño PodPah TV y dio su opinión sobre quién es el mejor jugador del siglo, una opinión que pronto se hizo viral.

  • CAFU: «NEYMAR ES MEJOR QUE MESSI Y RONALDO»

    De hecho, Cafú ha coronado a su compatriota Neymar Jr. como el mejor:


    «Desde mi punto de vista, Neymar es mejor que Messi. Solo que quizá el compromiso de Messi es diferente. Teniendo en cuenta esta última generación, Neymar es superior a todos. Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappé...».

    • Anuncios

  • «NEYMAR TIENE MÁS CALIDAD, PERO POR SU ESFUERZO ELIJO A CR7»

    Cafú sigue elogiando a Neymar:


    «Tiene más calidad técnica, más recursos. Incluso les supera a esos dos (Messi y CR7, nota del editor). Claro que, en cuanto a esfuerzo, elijo a Cristiano Ronaldo».