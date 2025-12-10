+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
Los caballos negros de la Copa del Mundo 2026, clasificados: ¿Puede Colombia llegar hasta el final o es Estados Unidos los mejores de los demás?

De Colombia a Estados Unidos, GOAL clasifica a los equipos con más probabilidades de hacer una carrera sorpresa en el Mundial 2026, e incluso posiblemente llegar hasta el final.

Cada Copa del Mundo tiene un caballo negro. Es la historia que define cada torneo, especialmente en una época en la que los ganadores sorpresa son raros. Mira los últimos cuatro torneos, y cada uno de los campeones - Argentina, Francia, Alemania, España - podría haberse pronosticado fácilmente antes del primer partido. Pero, ¿quién podría haber anticipado la llegada de Ghana a los cuartos de final en 2010? ¿O la de Marruecos en 2022? Esas actuaciones son lo que hace divertida la Copa del Mundo.

Aún así, siempre se necesitan ciertas cualidades y hay ingredientes comunes de torneo a torneo. El primero es una estructura sólida: la habilidad para mantener el balón fuera. El segundo tiende a ser un cambio de juego en el ataque, ya sea una presencia singular o una máquina bien construida para hacer que las cosas sucedan. Y finalmente, están las vibras, la creencia, el impulso creciente que se acumula durante una carrera en la Copa del Mundo. 

Es lo que hace que estas cosas sean tan difíciles de predecir. Sin embargo, hay algunos contendientes claros para la Copa del Mundo de 2026. Y con el sorteo realizado, GOAL clasifica a los seis equipos con más probabilidades de avanzar el próximo verano... 

    6Turquía

    OK, así que Turquía técnicamente no se ha clasificado todavía. Han tenido una racha difícil en los últimos meses, pero deberían pasar cómodamente a través de un playoff que incluye a Rumania, Eslovaquia y Kosovo. También hay mucho talento aquí, con Kenan Yildiz, Arda Guler, y Hakan Calhanoglu, todos capaces de marcar la diferencia en su día. Una goleada a los Estados Unidos el verano pasado mostró lo clínicos que pueden ser, incluso si hay interrogantes en la posición de delantero. 

    5Estados Unidos

    ¿Qué pensamos de los anfitriones? Técnicamente, Estados Unidos no es el único anfitrión, pero hasta ahora, esto se ha sentido como un torneo muy centrado en EE.UU. Todos sus partidos de grupo se juegan en casa, y los ingredientes están ahí. Tienen un entrenador de élite, una estructura clara y calidad en todo el campo. El debate “de clase mundial” de Christian Pulisic nunca terminará, pero sigue siendo un factor de cambio en casi cualquier nivel. Añade el impulso habitual de estar en casa, y no puedes descartarlos.

    4Corea del Sur

    Esta no es precisamente una opinión polémica. Corea del Sur hace ruido en los Mundiales. Es como su especialidad. Esto se remonta a 2002, cuando fueron semifinalistas improbables en casa. En el medio ha habido victorias dramáticas sobre Alemania y sorprendentes derrotas de Portugal. Su equipo está lleno de calidad prácticamente en todas partes, con Lee Kang-In, Kim Min-Jae y, por supuesto, Son Heung-Min liderando el camino. Están bien entrenados, bien preparados y son peligrosos al contragolpe. Todas esas son buenas cosas. 

    3Japón

    En el número 18 del mundo, Japón es el equipo asiático mejor clasificado en el Ranking Mundial de la FIFA. Pero tampoco son un mal equipo de fútbol en absoluto. Realmente no hay un punto débil. El entrenador Hajime Moriyasu ha estado a cargo durante ocho años, y durante ese tiempo ha armado un equipo bien entrenado que puede ser peligroso en ataque. Take Kubo, Karou Mitoma y Takumi Minamino son todas amenazas en el tercio final. Daichi Kamada es un excelente centrocampista central. Wataru Endo ofrece solidez. Y también hay muchas opciones en la defensa. Podrían necesitar un poco de profundidad en las posiciones de laterales, pero por lo demás son una apuesta justa para avanzar.

    2Noruega

    Erling Haaland. Eso es todo lo que se necesita decir. 

    1Colombia

    Hay caballos oscuros, y luego hay favoritos marginales. Colombia se encuentra en algún lugar en ese hueco. Existe un mundo perfectamente razonable en el que ganan todo el próximo verano. Las piezas están todas ahí: están bien dirigidos, son fuertes en el mediocampo, confiables en la defensa, y tienen un claro diferenciador en Luis Díaz - quien está disfrutando cómodamente la mejor temporada de su carrera. Y luego está Jhon Durán, quien o tendrá un mal rendimiento o marcará uno desde 30 yardas, lo cual, a su manera, lo convierte en el comodín perfecto.

