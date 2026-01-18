Burna Boy destaca la cultura y el patrimonio africano antes de la final de la AFCON mientras el icono nigeriano lanza un nuevo video musical con Eduardo Camavinga, Nico Williams y más

Dirigido por el reconocido especialista estadounidense en videos musicales Dave Meyers, el video - creado en colaboración con la empresa de internet y medios de consumo Sporty Group - presenta una coreografía impactante de Shay Latukolan y tiene como objetivo mostrar las 'energías emocionales y físicas' que están en el corazón del deporte africano - 'ambición, ritmo e impacto global'.

Inspirado en el fútbol, la cultura y la comunidad, el video incorpora todos los elementos que están en el núcleo de la nueva iniciativa general de Burna Boy, con la moda y la narración simbólica también ocupando un lugar central. Las letras del cantante se centran en la resiliencia, el legado y 'el poder del impulso colectivo' en un tributo a los íconos africanos que están teniendo un impacto dentro y fuera del campo.

"Este es para la cultura - para todos aquellos que llevan nuestro sonido, nuestro espíritu y nuestra historia alrededor del mundo", dijo Burna Boy.