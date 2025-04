Bukayo Saka vs. Nuno Mendes: ¿Puede el extremo del Arsenal tener éxito donde Mohamed Salah falló y superar al lateral del PSG?

Arsenal vs Paris Saint-Germain

El defensor de Portugal es considerado el mejor lateral izquierdo del mundo, pero enfrenta otra dura prueba de sus credenciales en el Emirates...

Mohamed Salah vs Nuno Mendes: siempre se preveía que sería un duelo decisivo en el enfrentamiento de octavos de final de la Liga de Campeones del Liverpool con el Paris Saint-Germain, y se presumía que el Rey Egipcio saldría victorioso. Después de todo, Salah llegaba con una forma digna de ganar el Balón de Oro al primer partido en el Parc des Princes, rompiendo un récord tras otro mientras casi en solitario convertía la carrera por el título de la Premier League en un paseo.

Por supuesto, hacía tiempo que al joven de 22 años Mendes se le consideraba destinado a la grandeza, remontándose a su surgimiento como un gran talento adolescente en el Sporting CP de Ruben Amorim, pero anular la amenaza que representaba Salah durante 90 minutos estaba demostrando ser una tarea casi imposible incluso para los defensores más experimentados del juego. Incluso cuando el extremo estaba en un mal día, seguía marcando o creando goles.

Sin embargo, Mendes no solo se mantuvo firme contra Salah, lo "aniquiló", como lo expresó L'Equipe. El talismán del Liverpool no tuvo presencia en París y no le fue mucho mejor en el partido de vuelta en Anfield, donde su único esfuerzo decente a puerta fue brillantemente bloqueado por su nuevo némesis.

La pregunta ahora, sin embargo, es si Mendes puede hacer un trabajo igual de efectivo con Bukayo Saka como lo hizo con Salah cuando el PSG se enfrente al Arsenal en el Emirates el martes, ya que su batalla podría resultar igual de integral para este tan esperado enfrentamiento de semifinales...