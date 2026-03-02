Getty Images Sport
Traducido por
¿Bukayo Saka ganará el Balón de Oro? La estrella del Arsenal podría disputar a Harry Kane y Declan Rice el máximo galardón
El trío inglés lidera la carrera por el Balón de Oro 2026
Sin ningún jugador del país que haya ganado el prestigioso galardón desde el histórico triunfo de Owen en 2001, hay muchas esperanzas de que la sequía de 25 años pueda finalmente llegar a su fin. Aunque Kane y Rice han dominado ampliamente las primeras discusiones, ha surgido un nuevo aspirante de élite desde el Emirates Stadium.
El extremo del Arsenal Saka cuenta ahora con el respaldo de sus compañeros de selección para competir por el máximo galardón individual del fútbol. El exdelantero del Chelsea y seleccionador de Inglaterra Hasselbaink cree firmemente que el jugador de 24 años está rindiendo a un nivel que lo sitúa en competencia directa con los mejores del mundo. Hasselbaink insiste en que la consistencia y la enorme importancia de Saka no pueden ignorarse de cara a la ceremonia de octubre.
- Getty Images Sport
Hasselbaink elogia a Harry Kane y Declan Rice
Tras haber trabajado estrechamente con la selección nacional, Hasselbaink ha sido testigo directo del desarrollo de estos jugadores. En el programa TalkSPORT Breakfast, el holandés reflexionó sobre las increíbles temporadas que están disfrutando tanto Kane como Rice. Kane ha sido letal en Alemania, marcando 45 goles en todas las competiciones con el Bayern de Múnich, que persigue su séptima corona europea.
Por su parte, Rice ha sido un pilar fundamental en el centro del campo del Arsenal, contribuyendo con cuatro goles y 11 asistencias en todas las competiciones para impulsar el potencial cuádruple del equipo. Cuando se le pidió que eligiera entre ambos, Hasselbaink dijo: «Creo que Declan Rice ha estado más o menos perfecto, tan perfecto como puede estarlo a lo largo de toda la temporada. Pero luego, si miras lo que está haciendo Harry Kane en Alemania, es simplemente ridículo. Así que, para mí, cualquiera de los dos está bien».
Bukayo Saka se une a la conversación sobre los jugadores de élite.
Aunque Hasselbaink no tardó en elogiar los notables logros de Kane y Rice, la conversación pronto se centró en la profundidad general del talento que se está preparando para la Copa del Mundo de 2026. Fue durante este segmento cuando el exgoleador de la Premier League defendió la inclusión de Saka entre los mejores del mundo. Destacó que el joven extremo pertenece sin duda al mismo pedestal que los favoritos al Balón de Oro, de los que se habla con más frecuencia.
En cuanto a la posición de Saka en esta jerarquía de élite, Hasselbaink fue inequívoco en su elogiosa valoración. Afirmó con confianza: «Antes me has preguntado por Harry Kane y Rice, los candidatos al Balón de Oro. Creo que Saka estaría muy, muy cerca de ellos, o en ese mismo grupo. Así de alto lo tengo por él». Esto supone un enorme respaldo por parte del experimentado entrenador.
- AFP
Recompensar a las estrellas mejor pagadas del Arsenal
La enorme influencia de Saka no solo se refleja en los elogios de los expertos, sino también en su elevada posición dentro de la plantilla del Arsenal. El dinámico extremo se ha comprometido recientemente con el club londinense a largo plazo al firmar un lucrativo nuevo contrato, lo que le convierte oficialmente en el jugador mejor pagado del Emirates. Esto pone de relieve lo importante que es para un equipo que actualmente lidera la Premier League con cinco puntos de ventaja.
A pesar de un ligero descenso con respecto a las impresionantes 26 contribuciones goleadoras del año pasado, el balance actual de Saka, con ocho goles y siete asistencias en 36 partidos, incluidos cinco de cada uno en la liga, sigue siendo crucial. Mientras el Arsenal busca la gloria nacional y el Bayern de Múnich persigue el éxito europeo, la batalla entre Saka, Rice y Kane cautivará a los aficionados. La perspectiva de que tres estrellas inglesas luchen por el máximo galardón no tiene precedentes.
Anuncios