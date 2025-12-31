+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
Best January Signings GFXGetty/GOAL
Richard Martin

Bruno Fernandes, Luis Suárez y los 10 mejores fichajes de la ventana de transferencia de enero en la historia de la Premier League - Ranking

Enero se describe a menudo como el mes más sombrío del año, pero también puede ser un momento de renovación, un momento para comenzar de nuevo. Y para los clubes de fútbol, la apertura del mercado de fichajes de enero ofrece la oportunidad para que los clubes inyecten nueva vida en sus campañas decepcionantes e inviertan en el futuro.

Manchester City se prepara para hacer otra gran declaración en 2026 después de gastar £180 millones en talento el pasado enero mientras lideran la carrera para fichar a Antoine Semenyo. Mientras tanto, el Manchester United también fue vinculado con el delantero del Bournemouth y no puede permitirse no buscar oportunidades para fortalecer su equipo y poner un serio desafío para el fútbol de la Liga de Campeones.

Será igualmente fascinante ver si los Red Devils ceden a las demandas de Kobbie Mainoo de salir a préstamo o si un club pone a prueba su determinación con una oferta directa por el mediocampista inglés fuera de favor, mientras Joshua Zirkzee continúa siendo vinculado con un regreso a la Serie A.

El Liverpool también será uno a seguir cuando se abra la ventana. Podrían necesitar reforzar su equipo incluso después de desembolsar £440 millones en el verano, ya que todavía existen dudas sobre el futuro de Mohamed Salah, mientras que Alexander Isak, su fichaje récord británico, acaba de romperse la pierna. Sin embargo, reforzar la defensa es una prioridad mayor para Arne Slot, ya que el contrato de Ibrahima Konate está a punto de expirar, mientras que Marc Guehi, quien casi firmaron en el verano, está potencialmente disponible mientras Crystal Palace enfrenta su última oportunidad de aprovechar a su capitán antes de que termine su contrato.

Los entrenadores a menudo se quejan de que la ventana de invierno ofrece poco valor en comparación con el verano, cuando se realiza la mayor parte de los negocios, y sin embargo, algunos de los movimientos de transferencia más astutos se han realizado en el primer mes del año.

Aquí, GOAL desglosa los 10 mejores fichajes de la ventana de transferencias de enero en la historia de la Premier League...

  • Seamus Coleman Everton 2022-23 Getty Images

    10Seamus Coleman (Sligo Rovers a Everton, £60,000)

    En términos de valor por dinero, se podría argumentar que Seamus Coleman es el mejor fichaje en la historia de la Premier League. David Moyes reclutó al lateral del equipo de la Liga de Irlanda Sligo Rovers en enero de 2009 por £60,000 ($76,000) - y no, no hemos omitido un cero o dos.

    Coleman no pudo tener un impacto inmediato ya que tuvo que someterse a una cirugía por una ampolla infectada en su dedo del pie casi inmediatamente después de unirse al Everton, y más tarde se unió al Blackpool en un préstamo de medio año. Pero ha permanecido en el Everton desde agosto de 2010, jugando bajo las órdenes de 11 entrenadores.

    Ha hecho 433 apariciones para el Everton mientras contribuyó a 57 goles, desglosándose en £138 por aparición y poco más de £1,000 por gol o asistencia. También ha sido uno de sus jugadores más consistentes, así como el más leal y apasionado, resistiendo una cantidad considerable de ofertas importantes para quedarse con el club, del cual ha sido capitán desde 2019.

    Las lesiones han limitado al jugador de 37 años a solo tres apariciones breves en la Premier League esta temporada, pero sigue siendo uno de los jugadores más queridos del Everton.

    • Anuncios
  • Pierre-Emerick Aubameyang ArsenalGetty

    9Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund a Arsenal, £56m)

    Siempre se esperaba que Pierre-Emerick Aubameyang terminaría en el Real Madrid cuando dejara el Borussia Dortmund, pero el Arsenal fue el beneficiario dispuesto cuando dejó el equipo alemán en enero de 2018. Fue el fichaje récord de los Gunners en ese momento, pero rápidamente comenzó a devolver su tarifa de £56 millones con 10 impresionantes goles en 13 partidos de la Premier League.

    Mantuvo el ritmo en las dos temporadas siguientes, anotando 60 veces en todas las competiciones mientras casi por sí solo llevó al Arsenal a ganar la FA Cup en 2020, marcando dos veces tanto contra el Manchester City en las semifinales como contra el Chelsea en la final.

    Las cosas empezaron a salir mal, sin embargo, después de que firmó un nuevo contrato lucrativo, y solo 16 meses después vio que ese trato se rompió tras infringir el régimen disciplinario de Mikel Arteta. Aubameyang luego se unió al Barcelona de forma gratuita y tuvo un miserable periodo en el Chelsea, pero ha revitalizado una carrera estancada con dos períodos en el Marsella que rodearon una temporada en Arabia Saudita.

    A pesar del feo final de su tiempo en el Emirates Stadium, Aubameyang todavía se considera uno de los fichajes de enero más impactantes de los últimos tiempos.

  • 8Gary Cahill (Bolton Wanderers a Chelsea, £7 millones)

    Gary Cahill dejó al Bolton Wanderers, que luchaba contra el descenso, para unirse al Chelsea en enero de 2012, pero inicialmente debió haber pensado que había cambiado un club en crisis por otro cuando Andre Villas-Boas fue despedido menos de dos meses después de su llegada. Sin embargo, Cahill comenzó a prosperar bajo el mando del entrenador interino Roberto Di Matteo y demostró su valía en la Liga de Campeones, donde ayudó al Chelsea a lograr una remontada dramática sobre el Napoli, eliminar al Barcelona en el Camp Nou, después de que John Terry fuera expulsado, y luego vencer al Bayern de Múnich en su propio estadio para ganar el trofeo por primera vez.

    Cahill no fue una estrella de una sola temporada y fue crucial para los éxitos subsiguientes en la liga del Chelsea bajo la dirección de Jose Mourinho y Antonio Conte. Ganó un total de ocho trofeos con los Blues y fue nombrado en el Equipo del Año de la PFA en tres ocasiones. No está nada mal por £7 millones.

  • Newcastle United v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    7Kieran Trippier (Atlético de Madrid a Newcastle, £12m)

    Muchas personas cuestionaron los motivos de Kieran Trippier cuando dejó a los campeones de La Liga, el Atlético de Madrid, en enero de 2022 para unirse al Newcastle, que estaba luchando, solo semanas después de la adquisición saudita del club. También soportó un debut de pesadilla, ya que el Cambridge United, de ligas inferiores, eliminó a los Magpies de la FA Cup en la tercera ronda.

    Trippier, sin embargo, resultó ser una figura transformadora para el Newcastle, un líder inspirador que continuó viajando con el equipo a los partidos en su primera temporada incluso después de sufrir una seria lesión de tobillo mientras sobrevivían bajo la dirección de Eddie Howe.

    Una vez recuperado, lideró la carga del Newcastle hacia la final de la Carabao Cup en 2023 y para calificar a la Liga de Campeones por primera vez en 20 años. Su forma ha fluctuado desde entonces, pero aún jugó su papel en 2024-25 cuando Newcastle regresó a la competencia de clubes más importante de Europa y ganó su primer gran trofeo inglés en 70 años.

    Trippier ha contribuido con 30 goles para los Magpies, números sobresalientes para un defensor, mientras su experiencia y cualidades defensivas han ayudado a mantener el ascenso del equipo de Howe para convertirse nuevamente en uno de los mejores equipos de la liga después de décadas en el desierto.

  • 6Philippe Coutinho (Inter a Liverpool, £8.5m)

    Philippe Coutinho vio a Liverpool como una vía de escape de un período frustrante con el Inter, y le bastaron unas pocas semanas para que los Reds se dieran cuenta de que habían encontrado un tesoro. El brasileño añadió verdadera calidad al equipo de Brendan Rodgers, y en su primera media temporada marcó tres veces y asistió en siete goles más. Demostró ser aún mejor en la campaña siguiente, ayudando a Liverpool a quedar dolorosamente cerca de ganar el título tras formar una excelente conexión con su compañero sudamericano Luis Suárez.

    Eventualmente, superó a Suárez y Rodgers en Anfield y se convirtió en una parte crucial del equipo de Jürgen Klopp, contribuyendo a 62 goles bajo el mando del alemán mientras formaba brevemente un ataque espectacular conocido como el 'Fab Four' junto a Mohamed Salah, Sadio Mané y Roberto Firmino.

    Coutinho se volvió demasiado ambicioso, sin embargo, y al final no pudo resistir la tentación de unirse al Barcelona en enero de 2018. Liverpool sí tuvo la última risa, obteniendo £142 millones ($178 millones) de su venta, los cuales utilizaron para fichar a Virgil van Dijk y Alisson, sentando las bases para sus futuros éxitos en la Premier League y la Champions League. Coutinho, por su parte, tuvo un tiempo miserable en el Barça y actualmente está finalizando su carrera de regreso en Brasil con Vasco da Gama después de un período en el Aston Villa.

  • Bruno Fernandes Manchester United 2023-24Getty Images

    5Bruno Fernandes (Sporting CP a Manchester United, £68 millones)

    El Manchester United había estado cortejando a Bruno Fernandes durante un tiempo, pero se retiró de un acuerdo en el verano de 2019 después de impresionarse con la valoración del Sporting. Pero con el equipo de Ole Gunnar Solskjaer luchando y muy lejos del ritmo de los cuatro primeros, finalmente cedieron a las demandas del club portugués a fines de enero siguiente, y vaya que se alegraron de haberlo hecho.

    Fernandes insufló nueva vida a la temporada de los Red Devils mientras el equipo de Solskjaer se mantuvo invicto desde el día en que firmó hasta el último día de la campaña. Los ocho goles y siete asistencias del portugués a lo largo de 14 partidos elevaron al United al tercer lugar en la Premier League, y les ayudó a alcanzar las semifinales tanto de la FA Cup como de la Europa League.

    Fernandes fue aún más dominante en su segunda temporada, anotando 28 veces y proporcionando 17 asistencias en todas las competiciones, y ahora en su sexta campaña en Old Trafford, ostenta un impresionante récord de 85 goles y 76 asistencias en 260 apariciones.

    Fernandes podría dividir opiniones entre los analistas, pero sigue siendo el jugador más influyente del United y es amado por los fanáticos, quienes saben lo malas que podrían haber sido las cosas de no haber levantado sus espíritus. El capitán se perderá las primeras semanas de 2026 después de finalmente sucumbir a una lesión, y el equipo de Ruben Amorim cuenta los días hasta que regrese.

  • 4Andrew Cole (Newcastle a Manchester United, £7m)

    Andrew Cole era el delantero joven más prometedor de la Premier League cuando el Manchester United le hizo a Newcastle una oferta que no pudieron rechazar en enero de 1995, enviando al extremo Keith Gillespie en la otra dirección como parte del trato. La tarifa de £7 millones convirtió a Cole en el jugador inglés más caro de la historia en ese momento, y eso le pesó mucho. Marcó muchos goles en su primera temporada, pero también desperdició grandes oportunidades, ya que el United estuvo a punto de perder el título ante el Blackburn Rovers y perdió la final de la FA Cup contra el Everton.

    Pronto compensó esos contratiempos llevando al United a cinco títulos de la Premier League, dos FA Cups y la Liga de Campeones, marcando 121 goles en el proceso, y Cole nunca fue más feliz que cuando jugaba al frente junto a su amigo cercano Dwight Yorke, con mucho el mejor compañero de ataque que tuvo. Para cuando Cole se despidió de Old Trafford, esa tarifa de transferencia récord parecía una absoluta ganga, y cuánto necesita el United ahora un delantero de su calibre.

  • Luis Suarez LiverpoolGetty

    3Luis Suárez (Ajax a Liverpool, £23m)

    Luis Suárez fue una de las estrellas del Mundial 2010 después de inspirar a Uruguay a las semifinales, pero ya tenía una reputación diabólica después de usar sus manos para negar infamemente a Ghana un gol en los cuartos de final. Sin embargo, no llegaron ofertas serias por él inmediatamente después de ese torneo, y permaneció en el Ajax, donde pronto se encontró en más problemas tras morder al mediocampista del PSV Otman Bakkal, lo que le valió una sanción de siete partidos.

    Su historial de controversias no desanimó al Liverpool, y finalmente lo ficharon por £23 millones apenas cuatro días antes de que cerrara la ventana de transferencias de enero de 2011. Suárez tuvo un comienzo lento, anotando solo cuatro goles en la liga durante el resto de la temporada, pero eventualmente encontró su ritmo y resultó ser una verdadera ganga. Marcó 82 goles en tres temporadas y media en Merseyside y llevó al Liverpool al borde del título en 2013-14, solo para llorar desconsoladamente cuando se les escapó en Selhurst Park.

    Su tiempo en Anfield estuvo, sin embargo, marcado por una enorme controversia, ya que recibió una sanción de 10 partidos por morder a Branislav Ivanovic en 2013 y una suspensión de ocho partidos después de ser declarado culpable por la Asociación de Fútbol de usar lenguaje racista hacia Patrice Evra.

    Suárez seguía siendo jugador del Liverpool cuando fue envuelto en su tercer incidente de mordisco tras morder a Giorgio Chiellini durante el Mundial 2014, y pronto fue comprado por el Barcelona por £75 millones, el triple de la cantidad que Liverpool había pagado por él tres años antes.

  • Manchester United v Sunderland - Premier LeagueGetty Images Sport

    2Nemanja Vidic (Spartak de Moscú a Manchester United, £7m)

    Nemanja Vidic era una figura desconocida cuando llegó al Manchester United en enero de 2006, y nadie podría haber imaginado que inspiraría a los Red Devils a cinco títulos de la Premier League y tres finales de la Liga de Campeones, levantando la Copa Europea en 2008, cuando se unió desde el Spartak de Moscú.

    Vidic formó una pareja de centrales sólida como una roca con Rio Ferdinand, que proporcionó la plataforma para el último gran equipo de Sir Alex Ferguson. Su estilo de juego feroz e implacable lo hizo el compañero ideal para el tranquilo y sereno Ferdinand, quien se centraba en construir desde atrás mientras su compañero se ocupaba de eliminar cualquier peligro.

    Favorito de los fanáticos por su estilo de defensa apasionado, Vidic se convirtió en el capitán del United cuando Gary Neville se retiró en 2011. Su defensa nunca ha sido la misma desde que se fue tres años después.

  • Liverpool FC v Crystal Palace FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    1Virgil van Dijk (Southampton a Liverpool, £75m)

    Liverpool cortejó a Virgil van Dijk durante mucho tiempo y esperaba ficharlo en el verano de 2017, tanto que Jurgen Klopp organizó una reunión privada con el defensor del Southampton en un hotel en Blackpool para tentar a Van Dijk a cambiar la costa sur por Merseyside. Esa reunión enfureció a los Saints y llevó a que aumentaran su precio de venta por Van Dijk, frustrando sus esperanzas de mudarse ese verano.

    Los Reds tuvieron que esperar hasta el final del año, y a finales de diciembre finalmente acordaron pagar £75 millones ($94 millones) por el holandés, quien se mudó a Anfield una vez que se abrió la ventana en enero. En ese momento, fue una tarifa récord mundial para un defensor y llevó a que acusaran a Klopp de hipocresía después de criticar la cantidad que el Manchester United había pagado por Paul Pogba 18 meses antes. Pero, a diferencia de Pogba, Van Dijk demostró valer cada centavo.

    Era la pieza que faltaba en el rompecabezas de Klopp y estabilizó su defensa, ayudando al Liverpool a alcanzar la final de la Liga de Campeones cuatro meses después, antes de que ganaran el premio más grande de Europa en 2019. También fue crucial para ganar su primer título de liga en 30 años, y cuando sufrió una grave lesión de rodilla al inicio de la campaña siguiente, el Liverpool prácticamente colapsó sin él.

    Van Dijk volvió a su mejor nivel y lideró la carga de Liverpool hacia otro título en 2025, y aunque sus niveles pueden haber caído esta temporada, sigue siendo el mejor fichaje de enero en la historia de la Premier League.

