Británicos en el extranjero: Trent Alexander-Arnold finalmente demuestra su valía ante el Real Madrid, Harry Kane alcanza los 500 goles en su carrera y Jarell Quansah lidera al Bayer Leverkusen hacia una gran victoria

Hasta ahora, la temporada de debut de Trent Alexander-Arnold en el Real Madrid ha sido decepcionante. El ex lateral derecho del Liverpool ha tenido que lidiar con dos lesiones musculares diferentes y, como resultado, se ha perdido 21 partidos, mientras que solo ha disputado 18 encuentros con el equipo blanco, incluyendo la Copa Mundial de Clubes del verano pasado, que técnicamente formaba parte de la temporada anterior.

Poco a poco, Alexander-Arnold está recuperando su plena forma física. Tras reaparecer como suplente en la victoria por 2-0 de la semana pasada en Valencia, fue titular por primera vez desde diciembre en la goleada por 4-1 del sábado a la Real Sociedad.

El Real Madrid se adelantó en el marcador a los cinco minutos gracias a una jugada clásica de Alexander-Arnold, cuyo delicioso centro con efecto alrededor de la zaga de la Real Sociedad encontró al delantero Gonzalo García, que desvió el balón con delicadeza hacia la esquina más lejana. El jugador de 27 años recibió una calurosa ovación por su esfuerzo cuando fue sustituido a la hora de juego.

«No vamos a descubrir nada nuevo sobre Trent», declaró el entrenador Álvaro Arbeloa a la prensa. «Fue una agradable sorpresa ver cómo entiende el juego, cómo ve los espacios. Esas cosas son muy importantes para un entrenador, tener jugadores que entienden lo que queremos. No solo los pases para que el equipo funcione, sino todo lo que queremos de él.

«Al trabajar con él, me parece un chico muy inteligente, que entiende muy bien el juego y capta rápidamente lo que queremos de él. No es el típico lateral que siempre va a estar en la banda, también puede jugar en el centro. Queremos que los jugadores sean capaces de intercambiar posiciones. Tenemos suerte de tener un jugador así».

Bellingham, por su parte, vio el partido desde la grada junto a su pareja, Ashlyn Castro, en una cita especial por San Valentín. Porque nada dice «te quiero» como animar a tus compañeros.