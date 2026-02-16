Goal.com
Británicos en el extranjero: Trent Alexander-Arnold finalmente demuestra su valía ante el Real Madrid, Harry Kane alcanza los 500 goles en su carrera y Jarell Quansah lidera al Bayer Leverkusen hacia una gran victoria

GOAL analiza la situación de los jugadores británicos que se ganan la vida lejos de su país natal, ya que cada vez son más las estrellas que deciden abandonar su zona de confort en busca de una mejor vida futbolística en otros lugares. La Premier League sigue siendo, sin duda, una de las ligas más entretenidas del mundo y la Championship puede resultar fantástica para el desarrollo, pero hay más opciones ahí fuera.

Es poco probable que volvamos a ver a Jude Bellingham en el campo durante los próximos meses tras sufrir una lesión, mientras que el incansable Scott McTominay fue retirado de la alineación del Nápoles esta semana tras haber jugado recientemente con un problema en el tendón. Sin embargo, hubo muchos otros británicos que acapararon los titulares en todo el mundo.

Cada lunes de esta temporada, GOAL te trae las últimas noticias sobre las estrellas británicas en el extranjero, qué están haciendo, quién está alcanzando las mayores cotas y quién necesita volver a casa. Vamos a ello...

    Madrid tiene «suerte» de contar con Trent.

    Hasta ahora, la temporada de debut de Trent Alexander-Arnold en el Real Madrid ha sido decepcionante. El ex lateral derecho del Liverpool ha tenido que lidiar con dos lesiones musculares diferentes y, como resultado, se ha perdido 21 partidos, mientras que solo ha disputado 18 encuentros con el equipo blanco, incluyendo la Copa Mundial de Clubes del verano pasado, que técnicamente formaba parte de la temporada anterior.

    Poco a poco, Alexander-Arnold está recuperando su plena forma física. Tras reaparecer como suplente en la victoria por 2-0 de la semana pasada en Valencia, fue titular por primera vez desde diciembre en la goleada por 4-1 del sábado a la Real Sociedad.

    El Real Madrid se adelantó en el marcador a los cinco minutos gracias a una jugada clásica de Alexander-Arnold, cuyo delicioso centro con efecto alrededor de la zaga de la Real Sociedad encontró al delantero Gonzalo García, que desvió el balón con delicadeza hacia la esquina más lejana. El jugador de 27 años recibió una calurosa ovación por su esfuerzo cuando fue sustituido a la hora de juego.

    «No vamos a descubrir nada nuevo sobre Trent», declaró el entrenador Álvaro Arbeloa a la prensa. «Fue una agradable sorpresa ver cómo entiende el juego, cómo ve los espacios. Esas cosas son muy importantes para un entrenador, tener jugadores que entienden lo que queremos. No solo los pases para que el equipo funcione, sino todo lo que queremos de él.

    «Al trabajar con él, me parece un chico muy inteligente, que entiende muy bien el juego y capta rápidamente lo que queremos de él. No es el típico lateral que siempre va a estar en la banda, también puede jugar en el centro. Queremos que los jugadores sean capaces de intercambiar posiciones. Tenemos suerte de tener un jugador así».

    Bellingham, por su parte, vio el partido desde la grada junto a su pareja, Ashlyn Castro, en una cita especial por San Valentín. Porque nada dice «te quiero» como animar a tus compañeros.

    Kane persigue el récord de Lewandowski

    Marcar goles no es nada nuevo para Harry Kane. Después de todo, ya ha marcado 500: 280 con el Tottenham, 126 con el Bayern de Múnich, nueve con el Millwall, cinco con el Leyton Orient, dos con el Leicester City y 78 con la selección inglesa.

    Kane marcó dos goles en la victoria por 3-0 del Bayern en el Werder Bremen el sábado, con lo que alcanzó los 500 goles en su carrera, una hazaña nunca antes lograda por un inglés en el fútbol profesional.

    «Personalmente, estoy muy orgulloso de haber alcanzado los 500 goles en mi carrera», declaró Kane en un vídeo publicado en sus redes sociales. «Todos estos hitos son algo de lo que me siento muy orgulloso. Intento asimilarlo y apreciarlo. Muchas gracias a todos mis compañeros de equipo a lo largo de los años, a todos los entrenadores y a todo el personal que me ha ayudado a conseguirlo».

    De los 500 goles de la carrera de Kane, 26 han sido en la Bundesliga de esta temporada, lo que significa que necesita 15 en los 12 últimos partidos de la campaña para igualar el récord de la competición de 41 goles establecido por Robert Lewandowski.

    «¡Todo es posible!», dijo Kane a Sky Sports Deutschland cuando le preguntaron sobre alcanzar esa cifra. «Por supuesto, todavía queda mucho camino por recorrer y es un récord increíble. Estoy en buena forma y feliz de haber vuelto a marcar hoy y de haber ayudado al equipo».

    El entrenador del Bayern, Vincent Kompany, no se mostró muy impresionado al principio cuando le preguntaron por el récord en la rueda de prensa posterior al partido, pero al final vio el lado divertido de su propia mentalidad inquebrantable.

    «Supongo que el título de liga es mucho más importante para él que el récord. Pero quizá me equivoque, porque yo era defensa, no delantero», dijo el belga entre risas. «Es Harry Kane, siempre ha marcado goles y siempre los marcará».

    Quansah en el blanco

    Lejos de los focos de la Premier League, Jarell Quansah está disfrutando discretamente de una buena primera temporada en el extranjero con el Bayer Leverkusen, sobre todo teniendo en cuenta las circunstancias. Fichado por el exentrenador del Manchester United Erik ten Hag, el año de Quansah se vio sumido en la incertidumbre cuando el holandés fue despedido brutalmente tras solo dos partidos de la Bundesliga, y el exseleccionador de Dinamarca Kasper Hjulmand fue nombrado su sucesor.

    Como es lógico, esta ha sido una temporada de transición para el Leverkusen, que se despidió durante el verano del entrenador Xabi Alonso, ganador del título, y del mediocampista estrella Florian Wirtz. Pero Quansah ha seguido rindiendo a un buen nivel, con 29 partidos disputados en todas las competiciones. El sábado marcó su tercer gol con el club.

    Quansah rompió el empate y el Leverkusen aumentó sus esperanzas de clasificarse para la Liga de Campeones con una victoria por 4-0 en casa ante el St. Pauli. En el segundo lanzamiento tras un córner, el exdefensa del Liverpool apareció para rematar de cabeza un centro de Ernest Poku que dio en la parte inferior del travesaño.

    «Me siento muy bien por haber contribuido a esta victoria también en el aspecto ofensivo», declaró Quansah a los canales del club Leverkusen. «Necesitábamos dominar el partido de esta manera hoy. Ha sido una buena actuación, ahora tenemos 10 partidos seguidos y queremos ganar tantos como sea posible».

    Quansah también señaló cómo los diversos cambios de esta temporada han trastocado el progreso del Leverkusen. «Tengo la sensación de que la gente a veces se olvida de eso», añadió. «Por eso respeto a todos los chicos que no juegan todas las semanas, pero que siguen rindiendo al máximo cuando se les necesita».

    Loftus-Cheek vuelve a marcar

    Esto se está convirtiendo en algo habitual, ¿no es así, Ruben Loftus-Cheek? Solo ha marcado tres goles en toda la temporada con el AC Milan, pero dos de ellos han llegado en sus dos últimos partidos.

    Tras marcar el primer gol en la impresionante victoria por 3-0 a domicilio ante el Bolonia, Loftus-Cheek volvió a romper el empate cuando el Rossoneri se impuso por 2-1 al Pisa. Comenzando en una posición de segundo delantero detrás de su compañero y exjugador del Chelsea Christopher Nkunku, se coló en el área para rematar con fuerza un centro de Zachary Athekame.

    El verdadero drama llegó al final, con Luka Modric marcando el gol de la victoria en los últimos minutos y Adrien Rabiot expulsado en el tiempo añadido, después de que Felipe Loyola pareciera haber rescatado un punto para los locales. En declaraciones a DAZN tras el partido, Loftus-Cheek, que ha mejorado mucho sus posibilidades de entrar en la selección inglesa para el Mundial en las últimas semanas, admitió que el entrenador Massimiliano Allegri le había instado a entrar más en el área y a ser más molesto en el último tercio del campo.

    «No había mucho espacio entre líneas, el Pisa estaba muy compacto y era difícil jugar», dijo. «Cuando el balón estaba en banda, estoy seguro de que se podía oír a [Allegri] diciendo que entrara en el área, que atacara el área. Zack hizo un gran centro y yo lo rematé, así que estoy muy contento».

    El Milan sigue segundo en la Serie A y, aunque está a ocho puntos del líder, el Inter, los hombres de Allegri tienen un partido menos que sus rivales.

    «Creo que lo más importante es centrarnos en nosotros mismos», dijo Loftus-Cheek sobre la lucha por el título. «Los partidos son demasiado difíciles como para mirar hacia adelante, tenemos que ir partido a partido, ya que, como se puede ver, todos los partidos son muy difíciles de ganar. Si desviamos nuestra atención hacia otros objetivos, otros equipos, puede ser perjudicial. Ya veremos dónde estamos».

    El Marsella de Greenwood y Nwaneri se sumió en una crisis aún mayor.

    El Marsella suele estar a solo un partido de estallar como equipo, club e institución. Tras perder por 5-0 ante el París Saint-Germain en Le Classique la semana pasada, el entrenador Roberto De Zerbi abandonó el OM, poniendo fin a su dramática etapa de dos años y medio.

    Antes del choque del sábado contra el Estrasburgo, club hermano del Chelsea, dirigido por Gary O'Neil y con Ben Chilwell en el once inicial, los ultras del Marsella abandonaron sus asientos y dejaron toda una grada desierta, salvo por las pancartas dirigidas a la directiva del club. «Gradas vacías en señal de protesta. Por un club que se autodestruye. Todos vuestros proyectos se han ido al traste durante estos años perdidos», se leía en ellas.

    Bajo la dirección del entrenador interino Jacques Abardonado, el Marsella se adelantó con dos goles, el primero de ellos obra de Mason Greenwood. Entonces, como es habitual en el OM, todo se vino abajo.

    Sebastian Nanasi recortó distancias para el Estrasburgo a mediados de la segunda parte y, en el cuarto minuto del tiempo añadido, el exdefensa del Chelsea y del West Ham Emerson Palmieri cometió un penalti. Tras un retraso de tres minutos, Joaquín Panichelli se adelantó y convirtió el penalti para salvar un punto para el Estrasburgo.

    Los aficionados del Arsenal se sentirán decepcionados al saber que Ethan Nwaneri, cuya cesión no está saliendo según lo previsto, fue suplente y no jugó, y que tiene que intentar concentrarse en un entorno que dista mucho de ser ideal. La Provence informó de que los aficionados intentaron asaltar la suite presidencial del Stade Velodrome cuando la tensión se recrudeció, antes de que el director deportivo Mehdi Benatia dimitiera el domingo. Nunca hay un momento aburrido en Marsella.

    Dolan se vio cruelmente privado de su momento de gloria.

    El Espanyol, el hermano pequeño y rival ciudadano del Barcelona, busca volver a competir en Europa por primera vez desde 2020, y se encuentra en una cómoda sexta posición en La Liga tras 24 jornadas disputadas. Tyrhys Dolan, fichaje del verano que llegó libre procedente del Blackburn Rovers de la Championship, ha disputado 23 de esos partidos, 17 de ellos como titular.

    El habilidoso extremo está triunfando en España, aunque llegó al fin de semana sin haber marcado ningún gol en La Liga, pero eso cambió contra el Celta de Vigo, otro aspirante europeo. Con el marcador empatado a 1-1 a cinco minutos del final, Dolan realizó una rápida carrera hacia el interior del área y estuvo atento para rematar un pase atrás de Ramón Terrats. Obviamente eufórico, Dolan realizó una celebración acrobática, pensando que su primer gol con el Espanyol iba a ser el gol de la victoria en un momento importante de la temporada.

    Pero no fue así. A los tres minutos del tiempo añadido, Borja Iglesias se coló por detrás de la defensa local y remató a bocajarro tras un taconazo de Pablo Durán que pilló desprevenido al Espanyol, lo que significó que los puntos se repartieran en el RCDE Stadium.

    «Es agridulce no haber conseguido los tres puntos, pero estoy muy feliz por haber marcado mi primer gol con este club tan especial. Espero que haya muchos más a partir de ahora», escribió Dolan en Instagram. «Gracias por el increíble apoyo».

